Nicolò Figini | 7 Dicembre 2022

L’uomo misterioso al GF Vip

Nella giornata di oggi i vipponi del GF Vip hanno ricevuto alcuni aerei da parte dai fan. Tra questi, per esempio, Antonella ne ha visto volare uno per lei sopra la casa da parte della sua famiglia e da parte di tutti i fan che la sostengono ogni giorno. Ma non finisce qui. Anche se lei non è più una concorrente ufficiale, le persone non si arrendono e con l’hashtag “Ginnydentro” cercano disperatamente di farla tornare in gara. In parte ci sono riusciti perché nella serata di lunedì dovrebbe rientrare per qualche giorno nel reality. Rimaniamo in attesa di scoprire cosa accadrà.

La reazione di Antonino Spinalbese, che la continua a menzionare e che ogni volta che vede sembra sempre molto legato a lei, non è stata delle più entusiaste. Fatto sta che a un certo punto una telecamere ha inquadrato il cielo per far vedere uno degli aerei che stavano passando con legato alla coda il classico striscione. Questa però ha ripreso qualcosa che il web ha trovato subito molto divertente. Si tratta di un uomo appollaiato sopra il muro che circonda il giardino della casa, quasi come se qualcuno si fosse arrampicato da fuori.

La telecamera toglie subito le inquadratura e punta più in alto. Ma chi è quest’uomo che ha tentato di entrare dentro la casa del GF Vip? Ovviamente si tratta solamente di un operatore che forse stava controllando uno dei faretti che sono lì sopra. Nessuno ha veramente provato calarsi dentro il giardino. Voi avete già visto il filmato? Nel caso in cui la risposta fosse negativa ve lo lasciamo qui sotto. Fateci sapere che cosa ne pensate con un commento qui sotto.

MA IL TIPO LÌ SOPRA CHE SBUCA VI PREGO MI STO PISCIANDO #gfvip pic.twitter.com/TfovpfwXHi — soleilandia 🎄 (@sisonokevin) December 7, 2022

