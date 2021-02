Chi è Giacomo Czerny di Uomini e donne? Età e Instagram

Giacomo Czerny è il nuovo tronista di Uomini e donne, ecco quindi chi è grazie alle informazioni web e il suo video si presentazione.

Chi è Giacomo Czerny

Nome e Cognome: Giacomo Czerny

Data di nascita: 1995 (non conosciamo ancora il giorno e il mese)

Luogo di Nascita: Sarzana (La Spezia)

Età: 25 anni

Altezza: non disponibile

Peso: non disponibile

Segno zodiacale: non disponibile

Professione: videomaker

Famiglia: ha un nipote nato nel 2020

Tatuaggi: Giacomo ha molti tatuaggi su tutto il corpo che rappresentano i momenti più importanti della sua vita

Profilo Instagram: @giacomoczerny

Giacomo Czerny età altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Giacomo Czerny, tronista di Uomini e donne nella seconda parte della stagione 2020/2021 del programma. Giacomo è nato a Sarzana, in provincia di La Spezia, nel 1995. Non conosciamo la sua data di nascita esatta, ma sappiamo che ha 25 anni di età. Non sappiamo quindi quale sia il suo segno zodiacale e non abbiamo nemmeno informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Per quanto riguarda la famiglia, sappiamo solo che Giacomo ha un nipote nato nell’autunno del 2020 a cui è legatissimo. Questo significa che ha almeno un fratello o una sorella. Ha molti tatuaggi su tutto il corpo, li considera un modo per esprimere le sue esperienze e la sua vita. Li ha sempre disegnati lui, ma adesso non si tatua da un po’. Quindi forse Uomini e donne potrebbe essere l’occasione per scrivere una nuova storia, anche sulla sua pelle.

Giacomo Czerny ha frequentato, diplomandosi, il Liceo Scientifico T. Parentucelli e oggi lavora come videomaker presso la SrMultimedia. Si tratta di una società di La Spezia che realizza video per eventi provati, anziendali e pubblicitari. Da sempre appassionato di video e di cinema, Giacomo è quindi riuscito a rendere questa sua passione un lavoro, adora catturare emozioni e sentimenti. Questo tipo di mestiere gli permette anche di viaggiare molto, un’altra cosa che lui ama.

Vediamo qualcosa sulla vita privata di Giacomo…

Vita privata

Giacomo Czerny tiene molto alle amicizie e si reputa una persona fedele. Ringrazia i suoi amici, perché è cresciuto con loro. E grazie a loro è anche cambiato, trovando sempre il sostegno. L’amicizia per lui è fondamentale.

Caratterialmente si definisce timido, ma allo stesso tempo socievole. Vive di contrasti e ha varie sfaccettature nel carattere. Ama discutere, perché pensa che dalla discussione e dal dialogo possa sempre nascere un punto di vista diverso.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Giacomo di Uomini e donne ha detto che in amore è stato sia fortunato che sfortunato e difficilmente ha perso la testa. Quando è successo è stata un’esperienza tosta. In una ragazza cerca la semplicità, ma ogni volta che cercava qualcosa poi ne trovava un’altra. Odia l’apparenza fine a se stessa. Crede che per conoscere e conoscersi bisogna accettare qualsiasi tipo di persona, perché siamo tutti diversi, ma ognuno ha qualcosa da raccontare e insegnare. Non sappiamo quali e quante siano state le sue relazione precedenti.

Ma vediamo dove poter seguire Giacomo sui social…

Dove seguire Giacomo Czerny: Instagram e social

Ora che abbiamo conosciuto meglio chi è Giacomo Czerny, è possibile seguirlo sui social network? La risposta è ovviamente sì e il modo migliore è attravero il suo proflo Instagram che oggi ha quasi 6 mila follower. Ma con l’inzio di Uomini e donne siamo sicuri che questo numero aumenterà.

Dal suo account notiamo il grande legame che ha con gli amici e anche quanto ami il suo lavoro di videomaker. Scopriamo, però anche, tutti i luoghi che ha girato per lavoro e per piacere. E vediamo che ama anche la musica e suonare la chitarra.

Possiamo invece vedere i suoi lavori da videomaker seguendo sui social l’azienda per cui lavora, attravero il profilo Instagram aziendale.

Vediamo adesso la sua esperienza a Uomini e donne…

Giacomo Czerny a Uomini e donne

L’esperienza di Giacomo Czerny a Uomini e donne è iniziata nella registrazione del programma avvenuta il 2 febbraio, cioè nella puntata successiva alla scelta di Davide Donadei. Insieme a lui è stato presentato anche un altro tronista: Massimiliano Mollicone.

La messa in onda di questa presentazione è avvenuta l’11 febbraio tramite il video di presentazione. In questa cirocastanza il tronista ha detto che cerca in una ragazza la semplicità, anche se in passato non l’ha mai trovata. È un tipo che ama la discussione per imparare i punti di vista altrui. Ed è molto propenso a conoscere le persone che gli stanno davanti, perché ognuno è diverso.

Spera che l’espierenza di Uomini e donne gli dia forti emozioni e che sia positiva. Vorrebbe infatti poi tatuarsela sul suo corpo in qualche modo.

Vediamo quindi il suo percorso…

Il percorso di Giacomo a Uomini e donne

Il percorso di Giacomo Czerny a Uomini e donne come tronista inizia in TV l’11 febbraio (registrazione del 2 febbraio). Insieme all’altro tronista (Massimiliano) conosce varie corteggiatrici per un appuntamento al buio.

Vedremo come sarà la sua esperienza e se troverà l’anima gemella.

Novella 2000 © riproduzione riservata.