1 La dedica di Davide Donadei

Ieri pomeriggio su Canale 5 è andata in onda la scelta di Davide Donadei a Uomini e Donne. Il giovane ed affascinante tronista, dopo un percorso durato 5 mesi, ha deciso di tornare a casa con Chiara Rabbi, preferendola a Beatrice Buonocore. I due hanno così lasciato il dating show di Maria De Filippi, dando il via ad una relazione ufficiale. Attualmente tutto sembrerebbe procedere a meraviglia tra Davide e Chiara, al punto che il tronista ha già compiuto un gesto eclatante, mettendo una foto della sua neo fidanzata come screensaveer del suo cellulare.

Adesso come se non bastasse, dopo la messa in onda della sua scelta, Davide Donadei è finalmente tornato sui social, e poco fa ha pubblicato la prima foto insieme a Chiara Rabbi, facendo una dedica speciale alla sua compagna. Ma non solo. Davide ha anche voluto ringraziare Uomini e Donne e tutti coloro che fin dal primo giorno hanno creduto in lui e nel suo percorso. Queste le sue dichiarazioni:

“Qualche mese fa se qualcuno mi avesse detto che oggi avrei postato una foto così non ci avrei creduto…eppure eccola qui. In molti dicono che la felicità sia solo un attimo da prendere al volo quando passa, io invece credo che la felicità sia l’insieme di molti attimi che ti fanno battere il cuore più veloce. Oggi sono felice e ho il cuore che va a tremila. Vorrei ringraziarvi tutti, uno ad uno e piano piano lo farò. In questo percorso ho dato tutto me stesso, ci ho creduto come non ci avevo mai creduto prima nella mia vita e non riuscirò mai a ringraziarvi abbastanza per aver creduto in me. Io e Chiara vi porteremo nella nostra semplicità di ogni giorno. Oggi sono felice. Troppo. Vi abbraccio tutti”.

In attesa di scoprire come si evolveranno le cose per questa bellissima coppia, rivediamo le prime dichiarazioni di Davide Donadei e di Chiara Rabbi subito dopo la scelta.