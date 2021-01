Nella registrazione del 27 gennaio di Uomini e donne Davide Donadei ha finalmente fatto la sua scelta. Ecco chi è tra Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi.

Da settimane i fan di Uomini e donne lo aspettavano e finalmente oggi, mercoledì 27 gennaio è successo: Davide Donadei ha fatto la sua scelta tra Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi. Il tronista, dopo aver fatto un’esterna di un’intera giornata prima con Beatrice e poi con Chiara è arrivato alla tanto attesa decisione. Così, nella registrazione di ieri, martedì 26 gennaio, ha annunciato che il giorno dopo (cioè oggi) avrebbe scelto.

Siamo arrivati alla decisione finale e grazie al sito Il Vicolo delle news, abbiamo il nome della scelta, la risposta e tutto quello che è successo. Davide indossava un completo scuro con camicia bianca, Beatrice un abito lungo color petrolio e Chiara un abito lungo rosa pallido. In studio era presente anche Gianluca De Matteis come ospite.

Si parte dai video del percorso del tronista con le due corteggiatrici e i momenti più importanti. Prima è entrata Beatrice e poi Chiara. Poco alle due è stato chiesto di uscire, quindi hanno salutato e ringraziato tutti e hanno fatto lo stesso anche tra loro per il sostegno e la correttezza che hanno sempre dimostrato reciprocamente. Prima dell’uscita, però, Maria ha detto a tutti di stare tranquilli perché alla fine non si sta lasciando un coniuge e non sta avvenendo nessuna tragedia. E ha ringraziato Chiara per le uova fresche che le ha fatto recapitare. Prima di fare la scelta, Davide ha ringraziato la conduttrice con un omaggio floreale.

A questo punto Davide ha fatto entrare Beatrice che è arrivata con le lacrime agli occhi. Lui ha ripercorso tutte le tappe principali ricche di emozioni. Le ha detto di essere rimasto colpito dal suo essere bambina e pura come non ce ne sono quasi più. Ha aggiunto che ad un certo punto avrebbe voluto sceglierla, ma solo perché glielo diceva la testa. Ma quando si è chiesto cosa volesse il suo cuore, ha capito che la scelta non poteva essere lei. Beatrice ha detto chiaramente di essere delusa perché poteva dire e fare meno sapendo che lei si era innamorata e quindi avrebbe sofferto un rifiuto. Lui le ha chiesto di abbracciarlo prima di andarsene. Lei all’inizio ha rifiutato, ma poi è tornata indietro e l’ha abbracciato con trasporto.

Dopo questo Davide Donadei ha pianto molto e ha anche dovuto chiedere dell’acqua per riprendersi. È intervenuto Gianluca dicendo di capire le lacrime e il dispiacere dell’amico, perché oltre a fare una scelta stava anche lasciando una ragazza con la quale aveva vissuto un percorso intenso e alla quale si era affezionato. Davide ha detto di essere deciso nella sua scelta, ma era talmente dispiaciuto che stamani ha avuto un crollo. Maria ha consolato il tronista dicendogli di stare tranquillo e che Beatrice ha avuto una classica reazione da 19enne, ma presto le passerà. Anche Roberta Di Padua è intervenuta dicendogli di essere un “piccolo grande uomo”. Gianni si è complimentato con lui perché è stato vero e ha fatto emozionare con il suo trono.

Ecco quindi il momento della scelta…

Davide Donadei ha scelto Chiara Rabbi

Dopo essersi rispreso, Davide Donadei ha fatto entrare Chiara. Le ha detto di essere rimasto da subito colpito da lei e dalla sua presentazione e poi anche quando è scesa in studio la prima volta. Per lui le esterne più belle sono state quella alla Fontana di Trevi e quella in camerino dopo che lei era rimasta male perché a suo dire in puntata lui guardava solo Beatrice. Proprio lì il tronista ha capito di provare qualcosa di più nei suoi confronti, nonostante ci fosse stato un periodo in cui non riusciva più a sentirla.

Così Davide Donadei ha scelto Chiara Rabbi e lei ha sorriso e abbassato la testa. Poi con un cenno ha chiesto a Maria se potesse abbracciarlo. Ricevuto il via libera, lo ha abbracciato fortissimo ed è partita la musica, “Casa” di Giordana. Sono rimasti attaccati per tutto il tempo della canzone e sono scesi i petali.

Finito il ballo, hanno fatto per uscire, ma sono stati fermati da uno dei Maurizio che corteggia Gemma Galgani, il quale ha dedicato loro una poesia sulla luna.

