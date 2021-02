Chi è Massimiliano Mollicone di Uomini e donne? Età e Instagram

Massimiliano Mollicone è il nuovo tronista di Uomini e donne, ecco quindi chi è grazie alle informazioni web e il suo video si presentazione.

Chi è Massimiliano Mollicone

Nome e Cognome: Massimiliano Mollicone

Data di nascita: 2000 (non conosciamo ancora il giorno e il mese)

Luogo di Nascita: Aprilia (ma vive a Nettuno)

Età: 20 anni

Altezza: non disponibile

Peso: non disponibile

Segno zodiacale: non disponibile

Professione: Modello e operaio

Famiglia: ha una sorella e un nipote ed è legatissimo alla padre

Tatuaggi: nessuno visibile

Profilo Instagram: @massimilianomollicone

Massimiliano Mollicone età altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Massimiliano Mollicone, tronista di Uomini e donne nella seconda parte della stagione 2020/2021 del programma. Massimiliano è nato ad Aprilia, ma ha sempre vissuto a Nettuno, nel 2000. Non conosciamo la sua data di nascita esatta, quindi nemmeno il suo segno zodiacale. Ha 20 anni di età, mentre per quanto riguarda altezza e peso non ci sono al momento informazioni. Sembra anche che non abbia tatuaggi.

Massimiliano ha iniziato a lavorare all’età di 16 anni, facendo il muratore con suo zio. Ha fatto anche il barista, il cameriere e ha lavorato anche nella moda per arrotondare. Recentemente ha iniziato a lavorare in carrozzeria per avere una piccola stabilità economica. Parlando di moda, nel 2019 è stato vicinitore della regione Lazio per The Look of The Year nella sezione Modelli. Grazie a questo premio è approdato alle finali nazioni.

Parlando della sua famiglia, Massimiliano di Uomini e donne non ha avuto un’infanzia facile. Fino ai 13 anni è andato tutto bene, poi nel 2013 suo padre è andato via di casa e i soldi hanno iniziato a mancare. Lui e la sua famiglia si sono quindi ritrovati ad andare anche alla caritas. Ad aiutarli sono stati i nonni che li hanno ospitati nella loro casa per molti anni. È quindi molto legato a sua madre, è la sua vita, il suo punto di riferimento. Gli ha dato e insegnato tutto, facendolo diventare quello che è oggi. Gli ha insegnato i valori della vita, a rispettare le donne.

Ha anche una sorella con la quale spesso litiga. Ma dice che il suo più grande sogno sarebbe trovare una donna proprio come lei. Lui stesso l’ha aiutata quando è rimasta incinta, pagandole tutte le visite mediche con il suo piccolo stipendio. E oggi il nipote è tutta la sua gioia.

Vediamo qualcosa sulla vita privata di Massimiliano…

Vita privata

Come si è capito dal suo racconto di vita, Massimiliano Mollicone, nonostante la giovane età e il volto angelico, dentro è un ragazzo che è dovuto maturare in fretta. Non si è quindi potuto godere tutte le cose, anche le più piccole, della sua età.

Riguardo la vita sentimentale, Massimiliano di Uomini e donne ha detto che in amore non è mai stato psrticolarmente fortunato. Ha infatti riferito di essere stato tradito. Quindi spera di avere finalmente un po’ di fortuna.

Non sappiamo chi siano state e quante le sue relazioni precedenti. Comunque ha detto che cerca una ragazza proprio come sua sorella.

Ma vediamo dove poter seguire Massimiliano sui social…

Dove seguire Massimiliano Mollicone: Instagram e social

Ora che abbiamo conosciuto meglio chi è Massimiliano Mollicone, è possibile seguirlo sui social network? La risposta è ovviamente sì e il modo migliore è attravero il suo proflo Instagram che oggi ha già oltre 12 mila follower. Ma con l’inzio di Uomini e donne siamo sicuri che questo numero aumenterà.

Dal suo account notiamo che ci sono tanti scatti inerenti ai servizi fotografici per il suo lavoro come modello. Ma ci sono foto anche con la madre e la sorella. E ovviamente ci sono quelle con il nipote, che è tutta la sua vita. Con lui mette anche tante storie.

Tra le grandi passioni ci sono la fotografia e i viaggi.

Vediamo adesso la sua esperienza a Uomini e donne…

Massimiliano Mollicone a Uomini e donne

L’esperienza di Massimiliano Mollicone a Uomini e donne è iniziata nella registrazione del programma avvenuta il 2 febbraio, cioè nella puntata successiva alla scelta di Davide Donadei. Insieme a lui è stato presentato anche un altro tronista: Giacomo Czerny.

La messa in onda di questa presentazione è avvenuta l’11 febbraio tramite il video di presentazione. Ha deciso di partecipare al programma perché spera di trovare l’anima gemella, la persona giusta per lui. Spera quindi di essere finalmente fortunato in amore e di innamorarsi.

Massimiliano cerca una ragazza proprio come sua sorella. Vorrebbe accanto a lui una persona onesta, sincera e che gli regali tutte quelle gioie che gli sono state negate finora dalla vita.

Vediamo quindi il suo percorso nel programma…

Il percorso di Massimiliano a Uomini e donne

Il percorso di Massimiliano Mollicone a Uomini e donne come tronista inizia in TV l’11 febbraio (registrazione del 2 febbraio). Insieme all’altro tronista (Giacomo) conosce varie corteggiatrici per un appuntamento al buio.

Vedremo come sarà la sua esperienza e se troverà l’anima gemella.

