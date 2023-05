Giacomo Giorgio, una signora lo fotografa in treno mentre dorme: la sua risposta è epica (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 17 Maggio 2023

Giacomo Giorgio ha beccato una donna che lo stava fotografando mentre dormiva

Diventato famosissimo per il suo ruolo nella serie TV Mare Fuori, Giacomo Giorgio sta avendo un grande successo. Ma la sua carriera è iniziata da alcuni anni prendendo parte anche a film decisamente importanti come The Happy Prince, accanto a Colin Firth, pellicola che ha segnato il suo debutto. E così oggi l’attore è riconosciuto per strada. Ma non ci sono solo quelli che gli chiedono una foto insieme, o lo fotografano da lontano mentre gira per strada. Qualcuno ha fatto anche altro.

Giacomo ha raccontato sui social un aneddotto che gli è capitato mentre si trovava in treno. In pratica ha sorpreso una signora che lo stava fotografando mentre lui stava dormendo. “Prima ero in treno e c’era una signora che è entrata nel mio vagone e mi voleva fare una foto mentre dormivo”, ha raccontato un paio di giorni fa la star di Mare Fuori.

Quando appunto Giacomo Giorgio se n’è accorto, ha subito parlato con la signora. Ma ha ricevuto una risposta un po’ stizzita, come se la donna pensasse di avere ragione. Ed ecco quindi il gesto scaramantico dell’attore. “Io mi sono svegliato e le ho detto ‘signora ma vuole farmi una foto mentre dormo?'”, ha continuato nel suo racconto. “E la signora si è offesa e se n’è andata dicendomi ‘ti auguro di fare tante fiction’. E io mi sono grattato i cogl**ni. Ho fatto bene secondo voi?”.

MI STO SENTENDO MALE, giacomo giorgio oltre ad essere un attore è anche un cantastorie e un comico. lui proprio poliedrico lo amo pic.twitter.com/qRyyt7Q1az — giorgia🦋fahir era (@heytheregio) May 15, 2023

Un racconto che ha divertito molto i fan dell’attore, soprattutto per il fatto di aver preso tutto con molta ironia. Però c’è chi appunto fa notare che in effetti non è proprio bello mettersi a fotografare le persone mentre dormono, e non importa se sono vip. La signora avrebbe potuto aspettare che si svegliasse e chiedergli semplicemente un selfie insieme. Sicuramente lui avrebbe accettato di buon grado.