Vincenzo Chianese | 17 Maggio 2023

Uomini e donne

Andrea Foriglio rompe il silenzio

Pochi giorni fa è andata in onda la scelta di Nicole Santinelli a Uomini e Donne. Come sappiamo l’ex tronista ha lasciato il dating show con Carlo Alberto Mancini, preferendolo ad Andrea Foriglio, nonostante le previsioni del pubblico e dei fan della trasmissione. In queste ore così proprio l’ex corteggiatore romano ha rilasciato un’intervista a Lollo Magazine, durante la quale ha rivelato cosa secondo lui non ha funzionato nella conoscenza con Nicole. Queste le dichiarazioni di Andrea:

“Diciamo che ho passato dei momenti della vita migliori, però sono abituato sempre a rialzarmi in fretta, quindi farò questo anche in questo caso. Fa ancora male perché è stato qualcosa di inaspettato. Fino all’ultimo non mi aspettavo un epilogo del genere, sono sincero. Che cosa non è andato tra noi? Secondo me avere i caratteri troppi simili da alcuni punti di vista ha potuto penalizzare”.

Ma non solo. Andrea Foriglio ha anche parlato di Roberta Di Padua, che come sappiamo è rimasta molto colpita dall’ex corteggiatore. L’osteopata così, menzionando la possibilità di uscire con la Dama per un caffè, ha affermato:

“In questo momento sto metabolizzando un po’ tutto quello che è successo, tutti questi 4 mesi di percorso. Però posso dirti che una mia filosofia di vita in generale è: mai dire mai”.

Infine, Andrea Foriglio ha anche rivelato se accetterebbe il trono di Uomini e Donne, qualora gli venisse offerto, e in merito ha aggiunto:

“In questo momento non voglio pensarci, sto metabolizzando tutti e 4 i mesi e tutto quello che è successo, voglio soltanto godermi l’estate. I miei progetti futuri? A livello lavorativo ripartirò con il tour di visite e trattamenti osteopatici in tutta Italia e in qualche città europea che avevo interrotto qualche mese fa. Ho iniziato a scrivere il mio secondo libro e poi c’è l’idea di espandere il mio studio in tutta Roma e poi in tutta Italia. Progetti abbastanza ambiziosi che chiederanno del tempo”.