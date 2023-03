Chi è Giacomo Giorgio? Età, fidanzata e Instagram

NEWS

Nicolò Figini | 4 Marzo 2023

Chi è

Andiamo a scoprire ciò che sappiamo su Giacomo Giorgio. Tutto su età, altezza, fidanzata, film e Instagram.

Chi è Giacomo Giorgio

Nome e cognome: Giacomo Giorgio

Età: 24 anni

Data di nascita: 4 maggio 1998

Luogo di nascita: Napoli

Segno zodiacale: Toro

Altezza: 1 metro e 80 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Professione: attore

Fidanzata: sembra essere fidanzato

Figli: Giacomo non ha figli

Tatuaggi: Giacomo non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @giacomogiorgioreal

Giacomo Giorgio età, altezza e biografia

Quanti anni ha e dove è nato Giacomo Giorgio? L’attore nasce a Napoli il 4 maggio 1998. Di conseguenza la sua età è di 24 anni. Il suo segno zodiacale è quello del Toro. Ha un’altezza pari a 1 metro e 80 centimetri. Non sappiamo quale sia il peso.

Ora che abbiamo presente la sua data di nascita, tra le altre cose, passiamo alla famiglia. Sui genitori ha rivelato che il padre e la madre sono separati. Da piccolo si è trasferito a Milano per il seguente motivo:

“Mio padre. I miei genitori sono separati, e si era deciso di spostarsi dove c’era lui. Ho dei ricordi molto belli di Milano, è lì che ho scoperto il metodo, anche se da ragazzo ero molto più incosciente di adesso”.

Se vi state chiedendo dove vive oggi Giacomo Giorgio, la risposta è tra Milano e Roma. In passato, come riporta anche il sito cinematographe.it, ha rivelato di avere una malattia nota come Sindrome di Dorian Gray o gerascofobia, ovvero la paura di invecchiare.

Che origini ha Giacomo? L’attore viene da Napoli, come detto in precedenza, e già a 6 anni nutriva la passione per la recitazione. A quell’età si cimenta nei panni di Pulcinella al Teatro Comunale della città natale.

Nonostante venga molto ricercato sul web, Giacomo Giorgio non gestisce alcun ristorante. Passiamo, ora, alla vita privata…

La vita privata di Giacomo Giorgio: ha una fidanzata?

Sicuramente molti fan di Giacomo Giorgio si chiederanno se ha una fidanzata oppure no. Al momento non abbiamo tante informazioni in merito alla sua vita privata.

In passato alcune indiscrezioni lo davano legato alla collega Beatrice Vendramin. Tuttavia non ne abbiamo la conferma. In una recente intervista a Vanity Fair, poi, ha dichiarato:

“Il fidanzamento è qualcosa di molto complicato nel mondo attoriale. Posso dire che c’è una relazione nella mia vita, ma non mi sento di esporla. È giusto per un attore mantenere, per quanto possibile, un po’ di mistero intorno a sé, ed è per questo che preferisco che la gente non sappia chi frequento”.

Andiamo, adesso, a vedere come si chiama Giacomo Giorgio, Ciro in Mare Fuori, Instagram…

Dove seguire Giacomo Giorgio: Instagram e social

Dove possiamo seguire Giacomo Giorgio sui social? L’attore ha una pagina su Facebook che conta oltre 13mila seguaci. Su Twitter, invece, ne ha quasi 15mila.

Non sembra essere presente su TikTok. Tuttavia troviamo diverse fanpage a lui dedicate. In ultimo menzioniamo Instagram con più di un milione di follower.

Qui troviamo diverse foto, anche quelle che mostrano Giacomo Giorgio da piccolo. Ma passiamo, ora, a vedere il suo curriculum e alcune curiosità sul suo conto…

Carriera

La carriera di Giacomo Giorgio ha inizio ufficialmente nel 2017, anche se negli anni precedenti ha preso parte ad alcuni spettacoli teatrali.

Non sappiamo che lavoro faceva prima, ma da qualche anno è un attore professionista. Al cinema ha debuttato nel film The Happy Prince, per poi proseguire con Non c’è campo. Tra il 2021 e il 2022 ha girato Diabolik 2 e Diabolik 3.

Per quanto riguarda le serie TV, invece, possiamo citare I bastardi di Pizzofalcone 2, Mare Fuori e Sopravvissuti. Prossimamente lo vedremo anche nella produzione Rai-Amazon Noi siamo leggenda e in un serie che racconta il caso di cronaca di Elisa Claps.

Nel 2023 sale sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo con il cast di Mare Fuori.

Giacomo Giorgio a Sanremo 2023

Giacomo Giorgio è anche salito sul palco di Sanremo 2023. A pochi giorni di distanza dal debutto di Mare Fuori 3 su Rai 2, infatti, è andato all’Ariston con tutto il cast della fiction.

Insieme hanno cantato l’amata sigla. Con i ragazzi anche la protagonista Carolina Crescentini.

Giacomo Giorgio a C’è Posta per Te

A marzo 2023 Giacomo Giorgio è ospite di una puntata di C’è Posta per Te.

Il suo arrivo è molto atteso e partecipa allo show insieme ai colleghi di Mare Fuori Carmine Recano (il comandante) e Kyshan Wilson (Kubra).

Film

Come abbiamo detto poc’anzi la carriera di Giacomo Giorno è iniziata relativamente da poco. Per tale ragione al momento ha solo alcuni film alle spalle.

Tra questi possiamo citare The Happy Prince di Rupert Everett, il quale è uscito nelle sale nel 2017. In seguito è apparso in Non c’è campo insieme a Vanessa Incontrada e Gianmarco Tognazzi.

Giacomo, inoltre, ha preso parte a Diabolik 2 e nel novembre 2022 aveva già terminato le riprese del terzo film.

Serie TV e fiction

Parliamo, adesso, delle serie TV e delle fiction in cui abbiamo visto recitare Giacomo Giorgio:

Mare Fuori (2020-in corso)

(2020-in corso) I bastardi di Pizzofalcone 2 (2018)

(2018) Sopravvissuti (2022)

Tra i progetti futuri ricordiamo anche una serie TV intitolata Noi siamo leggenda e un’altra che racconterà il caso di cronaca nera riguardante Elisa Claps.

Mare Fuori

Come si chiama l’attore che interpreta Ciro di Mare Fuori? Forse ve lo siete chiesto spesso, ma il suo nome è Giacomo Giorgio.

Proprio grazie a questo ruolo è diventato noto al grande pubblico. Nonostante il suo personaggio sia morto alla fine della prima stagione, Giacomo continua ad apparire tramite l’espediente dei flashback.

I Bastardi di Pizzofalcone 2

Giacomo Giorgio ha anche preso parte alla seconda stagione de I bastardi di Pizzofalcone.

Ha avuto una parte in un solo episodio, “Souvenir“, nei panni di Mimì Capasso.

Sopravvissuti

Ma che parte fa Giacomo Giorgio in Sopravvissuti? Lui interpreta Lorenzo, insieme a Luca, una delle colonne portanti della fiction.

L’amore per una misteriosa e affascinante donna gli dà le forze per rimettere in piedi la sua vita.