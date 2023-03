NEWS

Andrea Sanna | 5 Marzo 2023

C'è Posta per te

Chi è Alessio di C’è Posta Per Te

Su Canale 5 stasera è andata in onda l’ottava puntata di C’è Posta Per Te, dopo la pausa a causa della scomparsa di Maurizio Costanzo. Maria De Filippi ci ha tenuto a ringraziare il pubblico, prima di dare il via all’appuntamento del sabato sera.

Tra i protagonisti ad attirare particolarmente l’attenzione è Alessio. Il ragazzo è stato destinatario della posta da parte di suo padre Gaetano. I due avevano un bel rapporto, rovinato da una bruttissima litigata avvenuta 5 mesi fa. Come mai? Gaetano ha scoperto che suo figlio si è licenziato dal lavoro e non ha particolarmente gradito il gesto, così da arrabbiarsi e dirgli parole durissime: “Non cercarmi più, mi fai schifo”.

Affermazioni queste che hanno portato Alessio a stare male e non poco. Stasera però a C’è Posta Per Te ha voluto comunque concedere la possibilità al papà di spiegarsi, comprenderne le ragioni dei suoi bruschi modi e fare valere i suoi pensieri. Ha chiuso la busta Alessio, ma nonostante ciò ha dichiarato di volere delle dimostrazioni dal padre, se è davvero intenzionato a riconquistare la sua fiducia.

Non sappiamo se oggi i due, dopo C’è Posta Per Te, hanno provato a ricucire il legame perso, ma in ogni caso gli utenti del web sembrano essersi innamorati di Alessio, che sogna un giorno di sfondare nel mondo della musica. Ha già all’attivo alcuni brani. Questa confidenza in puntata ha spinto i telespettatori a farne delle ricerche e scovare così il profilo privato del ragazzo.

Un giovane che ha colpito positivamente il pubblico per la sua storia e serietà (anche se c’è chi avrebbe preferito avesse teso la mano a suo padre). Tralasciando questo, però, concentriamoci sulla notizia principale. I fan di C’è Posta Per Te sono stati talmente bravi da riuscire a trovarlo.

Ebbene è possibile trovare Alessio di C’è Posta Per Te su Instagram, digitando nella barra di ricerca @elpequenosalvaje. Al momento ha pochi post pubblicati, appena 24, ma il numero di follower sta pian piano lievitando (ha superato i 2000 in pochi minuti). C’è chi si è persino ripromesso di volerlo aiutare con le visualizzazioni dei suoi brani.