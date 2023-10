Giacomo Urtis in radio con un velo da sposa in segno di protesta contro Fabrizio Corona

NEWS

Debora Parigi | 2 Ottobre 2023

La ribellione di Giacomo Urtis nei confronti di Fabrizio Corona

Un po’ di tempo fa Giacomo Urtis aveva parlato di un rapporto con Fabrizio Corona e addirittura del fatto di un futuro matrimonio tra loro. Tutto questo è stato negato dallo stesso Corona durante la sua intervista a Belve, dove ha fatto molta ironia: “Stiamo organizzando. Io e Giacomo siamo amici da anni e anni. Abbiamo un rapporto… Lui ci ha creduto e ci è rimasto male. Ora è spaventato da ciò che sto per dire. Sarà lì davanti allo schermo a vedere se smentisco o confermo. Ma se ho chiesto di sposare Sara e ha detto di no, non vado da lui come ripiego”.

Queste frasi, come previsto proprio da Fabrizio, non erano piaciute a Urtis che sui social, dopo quell’intervista, si era sfogato: “Ci sono cascata di nuovo. Avevo creduto alle sue parole quando mi diceva quest’estate che ‘ero bellissima’ e che ‘ero perfetta così’. Tanto da parlare di matrimonio. Lui, non io. Ho combattuto a lungo per trovare la mia serenità, tanto da arrivare a stravolgere il mio corpo alla ricerca di accettazione“.

L’argomento, però, non è stato messo da parte e Giacomo Urtis sta continuando a raccontare il suo stato d’animo dopo quanto accaduto. Oggi, ad esempio, il chirurgo è stato ospite della trasmissione radiofonica “La Zanzara”, proprio per parlare del suo rapporto con Fabrizio Corona. Lui è arrivato nello studio indossando una specie di velo da sposa in testa. Perché lo ha fatto?

Se lo è chiesto anche lo speaker della trasmissione irriverente. E Giacomo ha spiegato perché ha indossato questo velo. “Sono venuto qui in trasmissione per rivendicare il sogno infranto del matrimonio. Questa estate mi ha chiesto di sposarlo, mi ha dato l’anello ecc. E mi ritrovo così, in diretta a Belve, a essere scaricato. Ho messo il velo in segno di ribellione, anche per tutte le donne che sono state usate da Corona”, ha raccontato.

giacomo urtis che si presenta con il velo in segno di ribellione per tutte le donne usate da corona e per lui che ha scoperto di essere stato scaricato con l’intervista alle iene pura poesia

pic.twitter.com/n59lCEmcKB — m 👹 vs uni (@itsmc17) October 2, 2023

Come si vede dal video, lo speaker ha fatto varie repliche, riferendo come secondo lui questo sarebbe un teatrino che fanno perché si parli di loro.