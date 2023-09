Chi è Marco Fortunati? Età, vita privata e Instagram

NEWS

A partire da lunedì 11 settembre 2023 Marco Fortunati fa parte del cast del GF. La nuova edizione avrà al suo interno personaggi famosi e persone comuni. Marco fa parte di quest’ultimo gruppo e se siete curiosi di conoscerla iniziamo subito.

Chi è Marco Fortunati

Nome e Cognome: Marco Fortunati

Data di nascita: 1992

Luogo di nascita: Bologna

Età: 31 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazioni non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: istruttore di sci, di kite surf e tassista

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: Marco non ha figli

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: informazione non disponibile

Marco Fortunati età e biografia

Siete curiosi di scoprire chi è il concorrente del Grande Fratello Marco Fortunati? Lui nasce a Bologna nel 1992. Di conseguenza la sua età è di 31 anni. Al momento altezza e peso sono sconosciuti.

I genitori appaiono nella clip di presentazione. Il padre dice che il figlio è un vulcano, un terremoto. Mentre la madre afferma che è una persona estremamente allegra.

Oggi lavora come istruttore di sci, di kite surf e come tassista. Ha una grande passione per lo sport e si definisce “estremamente competitivo“.

Vita privata: Marco del GF è fidanzato?

Parlando della sua vita privata sappiamo che è fidanzato. La sua fidanzata si chiama Francesca e convivono.

“Sa che io ho un debole per le donne. Qualche sbandata l’ho presa e qualcuno anche sgamata”.

Afferma anche che le voci sugli istruttori di sci sono vere, ovvero con il suo lavoro riesce a conquistare molte ragazze.

Dove seguire Marco del GF: Instagram e social

Per seguire Marco Fortunati, concorrente del Grande Fratello, al momento non sappiamo come fare.

Lui stesso non dà informazioni e tramite una ricerca web non troviamo alcun account Instagram, Twitter o TikTok. Anche una pagina Facebook sembra non esistere.

Vi terremo aggiornati nel caso in cui ne dovessimo sapere di più.

Marco Fortunati al Grande Fratello

Marco Fortunati è un concorrente Nip del Grande Fratello. Durante il suo video di presentazione afferma di sentirsi come ai cancelli di partenza di una gara:

“Ho i brividi e il battito forte. Non vedo l’ora di cominciare. Io entro per vincere. Sono estremamente competitivo. Sono proto al faccia a faccia per lottare. Grande Fratello preparati”.

Passiamo, ora, ai concorrenti di questa edizione del reality…

Il percorso di Marco al GF

Il percorso di Marco Fortunati comincia lunedì 11 settembre al Grande Fratello. Col il passare dei giorni vedremo come si integrerà e come se la caverà nella prima esperienza televisiva.

1° settimana: Marco entra nella Casa più spiata d’Italia e finisce nel tugurio insieme a Grecia e Beatrice. Poco dopo, però, il conduttore li fa entrare nella casa principale e il suo destino cambia.

2° settimana: IN AGGIORNAMENTO