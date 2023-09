NEWS

Nicolò Figini | 12 Settembre 2023

La segnalazione su Giacomo Urtis

Sui social sta girando una foto che Giacomo Urtis si è scattato e che lo mostra a pancia sotto sul letto mentre in evidenza il lato B in una posizione sexy. Questo scatto non sarebbe ben visto dall’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate” che su Facebook ha scritto un lungo post nel quale si legge come tale immagine “leda il decoro della professione medica“. Poi continuano:

“Va fatta agli Ordini provinciali dei medici. Noi come Federazione nazionale degli Ordini non abbiamo giurisdizione sui singoli iscritti, solo sui presidenti”.

Queste le parole del presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. La segnalazione, infatti, andrà verificata per chiarire “il tema del decoro professionale in materia di Codice Deontologico“.

Nell’articolo 1, infatti, si precisa che il comportamento del medico, anche fuori dall’esercizio della propria professione, deve essere consono al decoro e alla dignità stessa.

Secondo l’associazione, infatti, la Fnomceo deve convocare Giacomo Urtis e valutare il caso. E sarà l’Ordine al quale è iscritto il chirurgo a intervenire sul caso specifico. Per il momento l’ex vippone non ha ancora commentato e per tale ragione rimaniamo in attesa di sue dichiarazioni.

Questo quanto riporta il sito Adnkronos. Noi di Novella 2000 rimaniamo a disposizione nel caso in cui Giacomo volesse aggiungere informazioni in merito a quanto appena riportato.