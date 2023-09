NEWS

Nicolò Figini | 12 Settembre 2023

Grande Fratello

La reazione alla parolaccia di Lorenzo Remotti

Ieri sera, durante la puntata del Grande Fratello abbiamo fatto la conoscenza di diversi concorrenti Nip. Tra questi possiamo citare sicuramente il macellaio di 25 anni Paolo Masella, il quale ha conquistato tutti per la sua bellezza. Ha detto di se stesso di essere una persona molto semplice, di non aver alcun profilo social e di voler partecipare al reality per non fare più lavorare la madre. Tra gli altri, poi, anche il calzolaio Lorenzo Remotti.

Lui insieme ad Anita, Giuseppe e Vittorio si trova nel tugurio. Questa mattina è stato il protagonista di una disavventura. Aveva voglia di fare colazione con il caffè, ma essendo nella parte più “brutta” della casa non hanno a disposizione molti agi. Anita gli ha fatto credere che avrebbe potuto farglielo, ma quando ha capito che stava scherzando l’ha mandata “affan**lo”. Qui sotto possiamo vedere la reazione della ragazza che sgrana gli occhi.

No ragazzi guardate la faccia di Anita, loro hanno così paura di venire squalificati da Piersilvio#GrandeFratello #GF pic.twitter.com/uxCLQhy5Xa — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) September 12, 2023

In un video che è stato caricato successivamente dal web, poi, vediamo Lorenzo Remotti tornare dal confessionale. Probabilmente è stato richiamato proprio per quanto affermato e non appena torna dagli altri comincia a raccontare cosa è successo. Entrato nella stanza qualcuno avrebbe urlato:

“Ha iniziato a fare la voce grossa. Sono entrato in confessionale ed era una iena: ‘Voi non capite niente, non avete capito chi sono io'”.

Sti ragazzi sono entrati da pochissime ore e già vengono richiamati e presi a parole dagli autori, mi sto sentendo malissimo#GrandeFratello #GFpic.twitter.com/A9czRy7ADs — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) September 12, 2023

La regia a questo punto taglia la voce e non riusciamo bene a capire di chi stia parlando. Tuttavia il web è convinto che sia stato qualcuno della regia a perdere la pazienza. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento. Seguiteci per tante altre news.