Giaele De Donà parla del suo matrimonio

Serata intensa al GF Vip 7. Poco fa a finire al centro dell’attenzione è stata Giaele De Donà, che è tornata a parlare del suo matrimonio. Come sappiamo infatti la modella ha ammesso di avere una relazione aperta con suo marito, basata sulla fiducia e sul rispetto reciproco. In questi giorni così la Vippona ha spiegato meglio il tipo di rapporto che ha con il suo compagno di vita, tuttavia sui social non sono mancate numerose critiche. Anche questa sera così Giaele è tornata a parlare del suo matrimonio, facendo ancora una volta chiarezza sul suo rapporto.

A dire la loro sono state anche Orietta Berti e Sonia Bruganelli, che tuttavia hanno criticato a loro volta la De Donà. In particolare la cantante, che non si è trovata d’accordo con la scelta di vita di Giaele, ha espresso la sua opinione, tuttavia il caos è scoppiato quando a parlare è stata la moglie di Paolo Bonolis.

Mentre diceva la sua su Giale De Donà infatti, Sonia è stata interrotta da Sara Manfuso, con la quale già poco prima aveva avuto una lite. L’influencer ha infatti duramente attaccato la Bruganelli, accusandola di non essere dalla parte delle donne, e tra le due è scoppiata una nuova discussione (QUI per il video).

Nel mentre Giaele ha nuovamente provato a dire la sua, tuttavia sembrerebbe che gli utenti sul web non abbiano gradito le parole della modella.

