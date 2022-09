1 Il gesto di Elettra Lamborghini

Come sappiamo quest’anno a varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip 7 è stata Ginevra, sorella di Elettra Lamborghini. Le due tuttavia da anni non hanno più rapporti e non si rivolgono più la parola. Ma non solo. La cantante ha anche deciso di non invitare al suo matrimonio Ginevra, che in questi giorni nel mentre si è sfogata proprio all’interno del reality. Elettra nel mentre ha deciso di diffidare non solo sua sorella, ma anche il programma stesso. Questa sera tuttavia è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Dopo il blocco dedicato alla Vippona nel corso della nuova diretta, la Lamborghini ha pubblicato sui suoi social una storia, che è poi è stata rimossa dopo pochi secondi, che secondo i più sarebbe dedicata a Ginevra. La cantante ha infatti postato un pezzo di Fabri Fibra, dal titolo Mal di Stomaco. Ma non solo. Successivamente Elettra ha messo un like a un tweet in cui si parla proprio della lite con sua sorella.

Dopo l’accaduto così Alfonso Signorini ha messo immediatamente la Vippona all’occorrente sui gesti di Elettra Lamborghini. Ginevra ha così prontamente replicato, affermando:

“Ci può stare che io abbia fatto qualcosa, non ho l’aureola. Ma a questo punto dimmelo e ne parliamo. La mia porta è sempre aperta: dialogo è la parola d’ordine. Se c’è qualcosa se ne parla, io non lo so”.

Cosa accadrà a questo punto? Ginevra ed Elettra Lamborghini riusciranno ad avere un confronto e finalmente a chiarirsi? Non resta che attendere per scoprirlo.

Novella 2000 © riproduzione riservata.