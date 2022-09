Scontro tra Elenoire e Soraia al GF Vip 7

Questa sera, 26 settembre 2022, Luca Salatino ha rivisto la sua fidanzata Soraia Ceruti al GF Vip 7. Dopo un momento tenero solo tra loro, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto parlare con Elenoire Ferruzzi. Quest’ultima, infatti, si è invaghita dell’ex Tronista e lo ha anche dichiarato. In questi giorni ci sono stati anche degli scontri tra i due. Fatto sta che Soraia ha affermato. La ragazza si è lamentata e sfogata per alcune frecciatine che l’influencer le ha lanciato. Elenoire, però, ha tentato di dare la sua versione dei fatti.

Soraia, faccia a faccia con Elenoire, ha occasione di tornare su alcune parole sentite… Uno sfogo frainteso oppure c'è un fondo di verità…? #GFVIP pic.twitter.com/xV7xw4NI3Q — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 26, 2022

Se qui sopra vediamo il video confronto con Elenoire, in seguito Alfonso ha chiesto anche la presenza di Sara Manfuso. Soraia, infatti, nelle sue Stories di Instagram l’ha accusata di essere falsa e non davvero un’amica per Elenoire: “La grande amica di Elenoire: Sara. Colei che è stata la prima a incoraggiarla in questa cosa e ora dice che scherzava?“. La Manfuso ha negato tutto quanto, ma a intervenire ci ha pensato Sonia Bruganelli:

Siccome tu ti reputi una persona intelligente… Non capisco come questa intelligenza non ti abbia fatto pensare che una persona pulita come Luca avesse trovato in Elenoire un’amica e non l’avesse assolutamente vista in quel modo. Una persona intelligente e amica deve essere sincera. Glielo avrebbe dovuto dire, invece di alimentare una storia che non è mai esistita. A me dispiace per Elenoire, perché ci ha sofferto. Ma Luca non ha mai visto Elenoire in quel modo. Mi dispiace, ma è così.

Sara ha alimentato "una storia che non è mai esistita"? Sonia ha le idee chiare… e crede sia successo proprio questo. #GFVIP pic.twitter.com/yKpHMXkk4w — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 26, 2022

La puntata del GF Vip 7 potrà essere recuperata, come sempre, sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Si tratta di un servizio del tutto gratuito. Continuate a seguirci, nel mentre, per non perdervi tante altre news.

