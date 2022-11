1 Scatta il bacio tra Giaele De Donà e Attilio Romita

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Giaele De Donà. Stanotte infatti nella casa del Grande Fratello Vip 7 gli animi si sono scaldati, quando i Vipponi hanno deciso di giocare al gioco della bottiglia, con penalità a tinte hot. Nel corso della serata ne abbiamo viste davvero di ogni, tuttavia uno dei momenti che più hanno attirato l’attenzione è stato senza dubbio il bacio che è scattato tra Giaele e Attilio Romita. Proprio i due infatti non si sono tirati indietro quando è toccato a loro giocare, e a quel punto tra la modella e il giornalista c’è stato un bacio bollente, e naturalmente il video del momento ha fatto il giro del web.

NON IL LIMONE NOTTURNO TRA ATTILIO E GIAELE VI SCONGIURO #gfvippic.twitter.com/6wawB0MwpO — BagnoTrash (@bagnotrash) November 6, 2022

Nel mentre solo qualche giorno fa come sappiamo a rompere per la prima volta il silenzio è stato Brad, il marito di Giaele De Donà, che ha scritto una lunga lettera a sua moglie. Queste le sue dichiarazioni, che hanno fatto scoppiare in lacrime la modella:

“Ci siamo sempre dati a vicenda enormi quantità di fiducia per vivere la vita al massimo rimanendo impegnati insieme nel cuore, nella mente, nello spirito e in amore. Non importa quanto tempo siamo stati separati, non importa quante miglia possano separarci e non importa quanti ostacoli ci siano stati posti di fronte perché una parte di te era ed è sempre con me. […] Ho accettato la tua partecipazione al GF Vip a due condizioni: di essere rispettosa del nostro rapporto, non oltrepassando la nostra linea concordata, due rispettare il mio desiderio di rimanere una persona riservata. Il tuo comportamento però è ben al di là di quello che sarebbe rispettoso per me”.

