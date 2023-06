Giaele De Donà, crollo dopo il GF Vip: “Sono andata da una psicologa”

NEWS

Debora Parigi | 24 Giugno 2023

GF Vip 7

Le rivelazioni di Giaele De Donà su cosa le è successo dopo il GF Vip

Molto apprezzata dal pubblico al GF Vip 7, Giaele De Donà ultimamente è un po’ sparita dai social e dalle dinamiche degli altri ex concorrenti. Ma adesso è stato svelato il mistero di questo piccolo distacco e riguarda un periodo per niente positivo che l’ex vippona ha passato.

In alcune storie sul suo profilo Instagram, infatti, Giaele ha detto di aver passato un periodo no a causa di alcuni problemi famigliari. Non è entrata troppo nel dettaglio, specificando che racconterà meglio cosa è successo più avanti, quando se la sentirà. Queste le sue parole: “Ho avuto un periodo no ma non fisicamente ma proprio mentalmente. Ho avuto tanti problemi familiari di cui vi parlerò ma adesso non è il momento. Ho staccato da tutto e quello che mi ha aiutato tanto è stato quello di staccare da tutto per dieci giorni”.

Giaele De Donà è andata avanti nel suo video raccontato che ha voluto proprio pensare solo a se stessa. Ma è anche ricorsa all’aiuto di un esperto per poter uscire dal periodo buio. “Ho pensato solo a me stessa e sono andata a parlare da una psicologa”, ha rivelato. “Non quella che conoscevo ma ho preso una che non avevo mai visto. Sono andata da lei e le ho raccontato tutti i miei problemi, perché io sono un po’ così. Mi chiudo con le persone che conosco”.

Ora comunque sembra essersi tutto abbastanza sistemato per Giaele e quindi sta molto meglio. E speriamo che questi problemi di famiglia non siano niente di grave. Lei ha anche ringraziato tutto quelle persone che si erano un po’ preoccupate e quindi si erano interessate a lei chiedendole come stesse.