Andrea Sanna | 24 Giugno 2023

Antonella Fiordelisi GF Vip 7

Parlano gli ex di Antonella Fiordelisi

La crisi in atto tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria ha generato diverse reazioni sui social. Ieri sera l’ex vippona ha detto di non riuscire più a sostenere la situazione con lo speaker e stare male perché lui non vuole mostrarsi pubblicamente con lei. Anche oggi la Fiordelisi, in lacrime, è stata piuttosto dura e critica nei confronti di Edoardo, il quale a sua volta ha replicato.

Oltre ai fan dei due a esprimere il proprio pensiero sono stati anche gli ex di Antonella Fiordelisi. Partiamo da Francesco Chiofalo che su Instagram ha scritto questo preciso pensiero, prendendo le difese di Edoardo Donnamaria. Per Chiofalo il ragazzo romano dice la verità. Nel suo discorso ha lanciato qualche stoccata alla sua vecchia fiamma:

“Non ha un rapporto sano con i social, vive in relazione di Instagram. Ogni cosa che fa nel suo privato e in relazione hai social e a Instagram. La ragazza ha bisogno di aiuto. Nel privato è attaccata al telefono 24h, in qualsiasi momento è praticamente infrequentabile”, ha detto a proposito di Antonella Fiordelisi. “Sta sempre al telefono su Instagram: mentre si sta seduti al tavolo a mangiare, dentro il letto, mentre si guarda un film, in macchina ecc. In qualsiasi momento lei sta muta davanti al telefono. Non è una cosa normale per niente. Con lei si può parlare solo ed esclusivamente di Instagram non ha altre argomentazioni. Mi sono ritrovato in quello che lui a scritto al 100%.

Francesco Chiofalo ha continuato a ribadire di aver vissuto la stessa situazione con Antonella Fiordelisi in passato. Poi l’ha invitata a smetterla di “piangere senza lacrime” per fare “scena”. A detta sua chi è causa del suo mal pianga se stesso.

Il commento di Francesco Chiofalo sui Donnalisi

A dire la sua anche Gianluca Benincasa, che contattato da Amedeo Venza su Instagram, ha detto la sua sulla crisi tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria (che supporta in questo momento).

La storia Instagram di Amedeo Venza con le parole di Gianluca Benicasa su Antonella Fiordelisi

Queste dichiarazioni stanno già facendo discutere i fan di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria.