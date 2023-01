NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Gennaio 2023

GF Vip 7

Forse non lo ricorderai, ma in passato Nikita Pelizon ha partecipato a Temptation Island come tentatrice: la foto.

Nikita Pelizon a Temptation Island

Senza ombra di dubbio una grande protagonista di questo Grande Fratello Vip 7 è Nikita Pelizon. Fin dal primo momento la modella si è messa in gioco senza filtri, dividendo però il web. Mentre in molti ancora oggi continuano a sostenere e a supportare la Vippona, tanti altri la criticano per alcuni suoi comportamenti, che non sono sempre chiari ai più. In queste ore intanto è emerso un retroscena sul passato della modella che non è passato inosservato. Non tutti infatti sanno che qualche anno fa Nikita ha partecipato a Temptation Island, naturalmente nelle vesti di tentatrice. Nelle ultime ore così sta girando un screen proprio della Pelizon in cui la vediamo all’interno del reality show di Canale 5, quando era più giovane. Il percorso dell’attuale Vippona all’interno del villaggio tuttavia non deve avere avuto vita lunga. Non tutti infatti ricordavano la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi.

In queste ore come se non bastasse Nikita Pelizon ha anche avuto un faccia a faccia con George Ciupilan, col quale da qualche settimana i rapporti si sono freddati. L’ex volto di Pechino Express ha così chiesto spiegazioni all’ex collegiale, che a quel punto ha tirato in ballo Antonella Fiordelisi, affermando:

“Io ti ho detto che non è per quella cosa lì, è per un’altra cosa che tu mi hai detto. Te lo ricordi? Se me l’hai spiegato è perché sai. O capisci a cosa mi riferisco perché altrimenti non arriva nessun concetto del genere. Non arriveresti a dirmi una cosa del genere. Per me, te e Luca, siete entrambe due persone con cui ho passato la maggior parte del tempo qui dentro. A me dispiace che voi due discutiate, siete due persone con cui ho un bel rapporto. Dall’altra parte sono in una situazione in cui dico… uhm…“.

Cosa accadrà dunque tra Nikita Pelizon e George Ciupilan? I due riusciranno a chiarirsi e a ritrovare la loro amicizia? Non resta che attendere per scoprirlo.