Letizia Porcu, ex di Federico Fashion Style, ha un nuovo amore? Avvistata con un volto noto

Debora Parigi | 3 Gennaio 2023

Letizia Porcu in compagnia di un noto dj

Sono passati quasi tre mesi da quando Letizia Porcu, ex fidanzata di Federico Fashion Style col quale ha avuto una figlia, aveva annunciato la fine della sua relazione col noto hairstylist. Era ottobre e la notizia rimbalzò ovunque sorprendendo tutti.

Sembrava che la storia fosse finita in maniera consensuale, rimanendo anche in ottimi rapporti e con un grande bene reciproco. Ma poi lo stesso parrucchiere a Verissimo aveva parlato di una situazione più complicata, di cui non poteva parlare perché c’erano delle diffide in corso. Successivamente aveva anche fatto un video, in lacrime, in cui raccontava che l’ex fidanzata le faceva vedere e sentire poco la figlia.

Ma questo argomento, adesso, non ci interessa perché vogliamo parlare del fatto che Letizia Porcu pare abbia ritrovato l’amore. A lanciare il gossip è Deianira Marzano che ha ricevuto una segnalazione a mezzo social. Lei poi ha anche chiesto conferma ad un altro esperto di pettegolezzi e cioè Amedeo Venza, che ha confermato tutto.

In pratica Letizia è stata avvistata a Roma in compagnia del dj Vincent Arena che i fan di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano conoscono molto bene. A fare la segnalazione è stata proprio una fan basciagoni, che ha riconosciuto subito il dj insieme alla Porcu. L’utente ha infatti scritto: “Appena vista a Piazza del Popolo a Roma l’ex di Federico Fashion Style con un uomo con barba brizzolata mano per mano. Sono una fan dei basciagoni e l’ho riconosciuto, era il dj Vincent”.

E come la stessa Marzano scrive nel post pubblicato nelle sue storie, ha contattato personalmente Venza per avere conferma, dato lui che conosce persone vicine al dj. E la conferma è arrivata. Tra l’altro pare che Letizia e Vincent si siano conosciuti in un parco divertimenti e da lì avrebbero iniziato a frequentarsi.