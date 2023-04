NEWS

Nicolò Figini | 6 Aprile 2023

GF Vip 7

Il tatuaggio di Giaele De Donà, Oriana e Micol

In queste ultime ore Giaele De Donà è apparsa sui social per rispondere a delle domande da parte dei fan insieme al fratello Matthias. Prima di tutto qualcuno le ha chiesto: ““Ti sei congratulata con Nikita? O siete/sei rimasta maleducata e non avete/hai fatto nulla?”.

La risposta divertita di Giaele è stata: “Quindi prima ero maleducata? Grazie ragazzi… Sono molto peggio, pensate. Certo, con Nikita ho parlato alla fine del programma… Ci siamo parlate“. A questo punto il fratello le chiede: “Doveva vincere Nikita, vero?“. L’ex vippona afferma: “Amore, io votavo per me stessa“. Ed entrambi scoppiano in una fragorosa risata.

In seguito, poi, Giaele De Donà ha svelato quando si rivedrà con le sue care amiche Micol Incorvaia e Oriana Marzoli: “Allora, Oriana la vedo già domani sera. Micol sto aspettando che torni a Milano. Anzi, Micol considerami che sono quasi due giorni che non ci sentiamo“. E a questo punto lancia uno scoop che farà molto piacere ai suoi fan. Per celebrare la loro amicizia si faranno un tatuaggio. Nel video qui sotto afferma:

“Ah ragazzi le OMG si faranno un tatuaggio insieme. Ve lo anticipo già adesso”.

ODDIO ORIANA E GIAELE SI VEDRANNO DOMANI SERA E TATUAGGIO OMG CONFIRMED pic.twitter.com/AsQFRaXZfA — Paola. (@Iperborea_) April 5, 2023

Il fratello le ha chiesto quale tipo di tatuaggio si faranno, ma la blocca prima che possa rispondere. Dovremo rimanere in attesa per scoprirlo. Non appena ne sapremo di più non siteremo ad aggiornarvi il prima possibile. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.