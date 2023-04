NEWS

Nicolò Figini | 6 Aprile 2023

GF Vip 7

La rivelazione di Giaele De Donà

In questi ultimi giorni si sta parlando tantissimo dei concorrenti finalisti del Grande Fratello Vip. Tra questi anche Giaele De Donà, la quale ieri ha fatto il trasloco da Roma a Milano con la sua montagna di bagagli. In seguito è andata a cena con Alberto De Pisis e il fratello, scrivendo una frase sui social che ha iniziato a fare sognare i fan.

Adesso torna a far parlare di sé per un altro motivo. Nel video che possiamo vedere anche qui sotto, infatti, è seduta a un tavolo con il fratello, il quale le sta leggendo alcune domande dei fan su Instagram. In queste cosa le viene chiesto se lei e gli altri vipponi si sono congratulati con Nikita Pelizon dopo la sua vittoria degli scorsi giorni:

“Ti sei congratulata con Nikita? O siete/sei rimasta maleducata e non avete/hai fatto nulla?”.

La risposta divertita di Giaele De Donà è stata: “Quindi prima ero maleducata? Grazie ragazzi… Sono molto peggio, pensate. Certo, con Nikita ho parlato alla fine del programma… Ci siamo parlate“. A questo punto il fratello le chiede: “Doveva vincere Nikita, vero?“. La sorella replica: “Amore, io votavo per me stessa“. Ed entrambi scoppiano in una risata.

il modo in cui qualcuno le ha veramente scritto “ti sei congratulata con nikita o sei rimasta maleducata?”, sjsjsjsj nooooooooo ve lo giuro, schiattando con queste storie#gioiellers pic.twitter.com/teqoIIm4H3 — Paola. (@Iperborea_) April 5, 2023

Nikita, dal canto suo, la sera della sua vittoria ha rilasciato le prime dichiarazioni e ha espresso tutta la sua gioia:

“Ragazzi è inspiegabile, perché stavo visualizzando tantissimo da mesi questo momento e vedere che si manifesta anche nella realtà è qualcosa di unico. Giuro, speravo una cosa che si realizzasse. Ovvero che gli ultimi saranno i primi e si è avverato!”.

