Giampiero Mughini sarà concorrente del GF (ma non subito)

NEWS

Debora Parigi | 15 Settembre 2023

Grande Fratello

Tra qualche settimana Giampiero Mughini sarà concorrente del Grande Fratello

Questa sera, venerdì 15 settembre, al Grande Fratello abbiamo visto entrare dei nuovi inquilini ed è stato ospite Giampiero Mughini. Come alcuni ricorderanno, lui era stato annunciato come concorrente, ma poi era stato smentito per via di alcuni visite mediche a cui l’opinionista e intellettuale doveva sottoporsi.

La sua presenza questa sera all’inizio sembrava una semplice sorpresa per gli inquilini, un incontro per parlare di qualcosa in particolare. Ma in realtà Alfonso Signorini ha rivelato ben altro che ha sorpreso tutti. Infatti ha annunciato che lui presto sarà un concorrente del reality.

Conversando con lui mentre era dentro il confessionale, il conduttore ha parlato di “tagliando” da dover fare prima di entrare. In pratica Giampiero Mughini deve affrontare delle visite mediche (come era già stato detto), ma questo non gli impedirà di entrare nella Casa più spiata d’Italia. Tra alcune settimane, infatti, raggiungerà gli altri inquilini del Grande Fratello.

Intanto loro lo hanno già incontrato anche se per poco tempo. Dopo averci parlato a distanza e aver sentito le sue opinioni su di loro, hanno potuto vederlo dal vivo. Infatti sono stati frizzati e Mughini è entrato in Casa per un saluto.

Ancora non sappiamo per quando di preciso è previsto il suo ingresso come concorrente al GF. Si parla di poche settimane. Vi terremo comunque aggiornati con tutte le novità.