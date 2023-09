GF, Paolo ‘uomo di altri tempi’: “Cerco una donna come mia madre, non bacio al primo appuntamento”

NEWS

Debora Parigi | 15 Settembre 2023

Grande Fratello

Paolo Masella del Grande Fratello è un uomo all’antica

In questa prima settimana di Grande Fratello abbiamo iniziato a conoscere i primi 15 concorrenti entrati dentro la Casa. E tra questi c’è Paolo Masella, giovanissimo macellaio che ha dei valori molto importanti che porta dentro di sé. Proprio questi valori sono venuti fuori in un dialogo con Letizia.

Paolo ha detto che per un primo appuntamento con una ragazza non organizza una cena, poiché la trova una cosa molto intima, da fare più avanti. Infatti l’ultima volta che è andato a cena con una ragazza era la sua fidanzata. Ha anche detto che non bacia al primo appuntamento perché dà un grande valore al bacio.

Paolo si è dimostrato un ragazzo di altri tempi, con un’esterma sensibilità e che dà importanta a cose che molti sottovalutano. La stessa notizia ha notato che non si trovano quasi più ragazzi così giovani con questi valori. Ha anche detto di non essere totalmente d’accordo con lui (tipo sul bacio al primo appuntamento), però adora la sua sensibilità.

Nel parlare, il concorrente del Grande Fratello ha anche detto che il suo prototipo di ragazza è sua madre. Cerc infatti una donna che sia come lei e pensa che sia per questo e per i suoi valori che sia ancora single. Ha infatti avuto una sola storia, durata 6 anni. Sua mamma è una donna che si è fatta in quattro per la famiglia e lui la considera fortissima, ma vorrebbe che si fermasse e pensasse a sé.