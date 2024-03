Giampiero Mughini è un mood e resta seduto impassibile mentre tutti festeggiano Perla (VIDEO)

Spettacolo

Durante la proclamazione della vincitrice del Grande Fratello e i conseguenti festeggiamenti, Giampiero Mughini non ha partecipato rimanendo fermo al suo posto. Ecco il divertente video che sta facendo il giro del web.

Il simpatico video con Giampiero Mughini

Nonostante sia uscito relativamente presto dalla casa del Grande Fratello Giampiero Mughini ha sempre continuato ad avere una certa rilevanza all’interno dello studio del reality show. Molto spesso, infatti, il conduttore ha chiesto i suoi punti di vista su determinate questioni: come per esempio il rapporto tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti oppure gli scontri tra Beatrice Luzzi e gli altri inquilini della casa.

In queste ore, però, Giampiero è stato protagonista di un momento molto divertente che ha fatto il giro del web. Era stata da poco proclamata la vincitrice e tutti quanti i presenti in studio si erano alzati per andarsi a congratulare con Perla, che ha vinto, e con Beatrice per il secondo posto. Tuttavia il giornalista è rimasto lì al suo posto, fermo immobile per tutto il tempo.

Ovviamente sui social sono nati tantissimi meme divertenti, come quello che vi suggeriamo di seguito: “Io come Mughini alle feste”. Gli utenti si sono scatenati nei commenti e si sono sentiti simpaticamente rappresentati da questo suo lato caratteriale.

MA COS? MI STO PISCIANDOOO https://t.co/rHTHmrejPt — Ile ~ ⚡️🧙🏻‍♂️🦁🐍🐦‍⬛🦡 (@ile_nia107) March 26, 2024

Adesso però, per Giampiero Mughini compreso, è tempo per tutti di buttarsi alle spalle il Grande Fratello per poi rivederci tutti sintonizzati su Canale 5 a settembre 2024. Di certo anche nei prossimi giorni i festeggiamenti per i finalisti continueranno, soprattutto per chi è arrivato sul podio. Beatrice Luzzi, per esempio, ha commentato l’affetto dei fan:

“Per quanto mi riguarda vi voglio bene, siete stati grandiosi. Mi avete dato tantissimo e ci vediamo prestissimo”.

Perla Vatiero invece non ha ancora scritto nulla sui social ma rimaniamo in attesa. Seguiteci per non perdervi tutti gli aggiornamenti.