Nicolò Figini | 6 Luglio 2023

La critica di Gian Maria Sainato

Nonostante L’Isola dei Famosi sia finita già da qualche settimana, uno degli ex naufraghi continua a far parlare di sé. Ci stiamo riferendo a Gian Maria Sainato, il quale ha di recente rilasciato una lunga intervista all’interno della quale ha raccontato della sua esperienza nel reality di Canale 5, della sua vita amorosa e del suo futuro in TV.

Per quanto riguarda quest’ultimo punto ha rivelato che il suo agente ha preso contatti con la produzione del Grande Fratello Vip:

“Ti dico che il mio agente è già in contatto con la produzione. Ci sono stati dei complimenti e un feedback positivo per come ho gestito l’esperienza dell’Isola e per la persona che è venuta fuori. Non posso dire altro”.

Mentre attendiamo di scoprire se Gian Maria Sainato sarà uno dei vippone dell’ottava edizione del reality, andiamo a leggere altre dichiarazioni che ha fatto in merito all’avventura in Honduras. Ha raccontato la fatica e le difficoltà che tutti i naufraghi hanno dovuto sopportare, tra morsi di animali e scene di pianto per la fame. Una critica è stata lanciata a Ilary Blasi e agli opinionisti:

“Il fatto che dallo studio, Ilary Blasi, Enrico Papi e Vladimir Luxuria sdrammatizzassero, non era proprio coerente con il nostro stato psicofisico.”

Inoltre, poi, ha anche accusato Ilary di non averlo difeso contro la comicità, per lui offensiva, di Mazzoli e Noise: “Anziché difendere me, facevano sorprese a loro. Ilary mi disse anche: ‘Ma non è che sei tu un po’ permaloso?’. Sì, lo sono, però in quel caso sono stato male”

In merito al suo ritorno alla vita di tutti i giorni, poi, Gian Maria Sainato ha raccontato di aver avuto alcuni problemi allo stomaco e di essere stato vittima di alcuni forti dolori alla pancia prima di riabituarsi alla vita di quotidiana:

“Ho avuto problemi allo stomaco la prima notte in hotel. Mi avevano detto di mangiare piano perché avrei potuto sentirmi male. […] La notte un mal di pancia…mai avuto così. Era come se avessi mangiato delle pietre.

Ho svegliato mia madre, che era in hotel con me, mi ha dato un digestivo e mi ha salvato. Inoltre, ho delle ferite profonde che stanno guarendo solo adesso. Sull’Isola la situazione era insostenibile”.

