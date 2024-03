Chi è Gianfranco Apicerni, postino di C’è Posta Per Te? Età

NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Marzo 2024

Chi è

Vediamo tutto quello che sappiamo su Gianfranco Apicerni, postino di C’è Posta Per Te, dall’età, all’altezza, alla vita privata, a dove seguirlo sui social e su Instagram.

Chi è Gianfranco Apicerni

Nome e cognome: Gianfranco Apicerni

Età: 38 anni

Data di nascita: 4 aprile 1985

Luogo di nascita: Roma

Segno zodiacale: Ariete

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: ex calciatore e postino di C’è Posta Per Te

Fidanzata: Gianfranco è fidanzato con Daniela Moraes

Figli: Gianfranco non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @gianfrancoapicerni

Gianfranco Apicerni età e biografia

Vediamo cosa sappiamo sulla biografia di Gianfranco Apicerni, postino di C’è Posta Per Te. L’ex tronista di Uomini e Donne nasce a Roma il 4 aprile 1985. La sua età è dunque di 38 anni.

Sconosciute invece le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Sappiamo che Gianfranco è laureato in Scienze della Comunicazione, Informazione e Marketing, e che ha studiato recitazione.

Ma andiamo a scoprire di più sulla sua vita privata.

Vita privata

Della vita privata di Gianfranco Apicerni si è a lungo discusso negli ultimi mesi. Anni fa infatti l’attuale postino di C’è Posta Per Te ha avuto una relazione con Noemi Bocchi, attuale fidanzata di Francesco Totti. I due sono stati insieme all’incirca due anni, quando erano molto giovani.

In seguito Gianfranco ha avuto una breve storia con Valeria Bigella, sua scelta a Uomini e Donne. Al postino sono stati attributi anche diversi flirt, tra cui quello poi confermato con Lucrezia Gizzi.

Oggi Gianfranco Apicerni è fidanzato con la modella, ballerina e personale trainer Daniela Moraes. I due si sono conosciuti una sera in un locale e tra loro c’è stato immediatamente un colpo di fulmine. Proprio in merito alla sua relazione, il postino di C’è Posta Per Te, nel corso di un’intervista al settimanale Vero, ha dichiarato:

“Siamo entrambi gelosi ma col tempo abbiamo imparato a moderarci. A dire il vero forse lo sono più io, anche se non mi dà modo di esserlo. Mi lascia grande libertà: ma, quando vede che qualcosa non va, esce il lato tosto del suo carattere e mi rimette in riga”.

Scopriamo adesso dove seguire Gianfranco su Instagram e sui social.

Dove seguire Gianfranco Apicerni di C’è Posta Per Te: Instagram e social

Vi state chiedendo dove poter seguire Gianfranco Apicerni sui social? Scopriamolo.

Il postino di C’è Posta Per Te ha un profilo Instagram attivo, che vanta più di 33 mila follower.

Ma cosa sappiamo sulla sua carriera?

Carriera

Dopo aver studiato recitazione, Gianfranco Apicerni dà il via alla sua carriera, ottenendo una parte nel film fantasy The Revenge of Green Witch. Nel 2004 entra a far parte del mondo dello spettacolo, quando partecipa a Campioni.

Campioni

Nel 2004 Gianfranco entra a far parte del Cervia, con il ruolo di centrocampista. A quel punto lo troviamo nel cast del reality show Campioni, in onda su Italia 1, con la conduzione di Ilaria D’Amico.

La vera notorietà però arriva qualche anno più tardi, quando arriva a Uomini e Donne.

Uomini e Donne

Nel 2011 Gianfranco Apicerni arriva a Uomini e Donne nelle vesti di tronista, condividendo il percorso con Teresanna Pugliese, Leonardo Greco e Giulia Montanarini. Dopo alcuni mesi così Gianfranco fa la sua scelta, ricaduta su Valeria Bigella. I due iniziano una relazione, che tuttavia termina dopo una manciata di settimane.

Di recente, in merito alla sua storia con Valeria, Apicerni nel corso di un’intervista per il magazine di Uomini e Donne dichiara:

“Ormai sono passati tanti anni e mi è rimasto il ricordo di alcuni momenti vissuti… è stata una storia molto breve perché eravamo molto diversi e ci siamo accorti di non essere innamorati. Non ci sentiamo, ma spero che si senta realizzata”.

Attualmente Gianfranco è uno dei postini di C’è Posta Per Te.

C’è Posta Per Te

Dopo la fine dell’esperienza a Uomini e Donne, Gianfranco Apicerni viene scelto da Maria De Filippi come postino di C’è Posta Per Te, la nota trasmissione del sabato sera in onda su Canale 5.

Al suo fianco troviamo anche Giacomo Vescovo, Marcello Mordino e Andrea Offredi.