Gianfranco Jannuzzo racconta la Sicilia nel suo ‘Gente Mia’

Spettacolo

Redazione | 14 Dicembre 2022

Dopo l’uscita del nuovo disco del duo il 29 novembre, disco che sta già ottenendo risultati notevoli su YouTube, una domanda sta sorgendo in tutti fan. Saranno loro ad animare il Capodanno più spiato e seguito d’Italia, nella Casa del GFVip?

Ormai sono mesi che girano indiscrezioni sull’entrata del duo come intrattenitori dei “Vipponi” della Casa, e molti fan stanno scalpitando nell’attesa dei loro beniamini.

Il loro sesto disco, Jump Up High, è uscito a novembre con etichetta Stay Record, pubblicato da Orangle Records e distribuito da Universal Music.

Il suo sound molto happy e trascinante siamo certi che farà scatenare le feste non solo della Casa più famosa d’Italia, ma sarà protagonista anche delle feste di tutti gli Italiani.

Dopo il grande successo del loro ultimo videoclip ambientato a Mykonos, videoclip che ha superato il mezzo milione di visualizzazioni in tempi brevi su YouTube, questo nuovo videoclip ambientato ad Amsterdam sta già spopolando sul Web, coinvolgendo tutti con il suo sound e con le sue atmosfere di festa.

Nunzio Da Vinci e Pardo Remix hanno veramente scelto la location ideale per ambientare il loro disco delle feste. Per questo vi invitiamo tutti ad andarlo a vedere, e sappiate che non rimarrete delusi. Anzi, non potrete smettere di ascoltarlo!

Rumors e curriculum d’eccezione

I rumors in circolazione richiedono sempre più insistentemente la loro presenza come intrattenitori delle feste al GFVip, al punto che pare che numerose persone abbiano ripreso a guardare il programma solo nella speranza di vederli.

Abbiamo anche saputo che spessissimo il duo viene fermato per strada per avere delucidazioni, e che si trova in difficoltà non potendo dare risposta. Nel frattempo i locali trasmettono il loro ultimo disco e il videoclip con grande frequenza.

Ormai tutta Italia sa che il loro curriculum d’eccezione parla da solo. In passato deejay di fiducia di Dolce & Gabbana per più di dieci anni, Nunzio Da Vinci è sposato con Pardo Remix da tre anni, e condividono tutto nella vita come nell’arte.

Dopo aver suonato per la griffe, con guest star di calibro mondiale come Kylie Minogue, Jennifer Lopez, per l’intera squadra AC Milan Campione d’Italia 2010/2011 e per molti altri nomi notissimi, Nunzio è stato protagonista di feste come la Vogue Fashion Night Out a Milano e la Milano Fashion Week per il Gruppo Benetton.

Tra l’altro Nunzio è anche noto nel mondo avendo animato il Capodanno e il Gay Pride di Salvator de Bahia in Brasile ed essendo anche stato ospite su Radio Transamerica, emittente trasmessa in tutto il Brasile.

E per quale motivo poi i giornalisti di TgCom24 di Mediaset, di SkyTg24 e di molti settimanali avrebbero molto parlato di loro negli ultimi mesi, anche in occasione dell’uscita del loro ultimo disco?

Non ci resta quindi che attendere sempre con più trepidazione che gli autori del Grande Fratello VIP sciolgano definitivamente la riserva, per poterci scatenare sui ritmi trascinanti di Jump Up High e della musica del duo insieme ai Vipponi presenti nella casa. Nella certezza che il Capodanno 2023, con loro nella Casa del GFVip, sarà sicuramente indimenticabile!