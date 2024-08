Nei giorni scorsi Novella 2000 li ha paparazzati a Santorini. Ora Gianluca Ginoble esce allo scoperto e ufficializza la nuova love story.

La nuova love story di Gianluca Ginoble

Nei giorni scorsi Novella 2000 vi aveva parlato di Gianluca Ginoble, il noto cantante del trio de Il Volo. Ora ci sono delle importanti novità, perché pare che il noto artista abbia trovato l’amore. Almeno a giudicare dal post pubblicato su Instagram, con una serie di foto e una descrizione che non lascia spazio all’immaginazione.

Gianluca Ginoble si è concesso una vacanza in Grecia, a Santorini per la precisione, ma non era da solo. Vi abbiamo mostrato in esclusiva le foto che l’hanno visto in compagnia di una bionda misteriosa, di cui al momento non conosciamo l’identità.

LEGGI ANCHE: Amici, un allievo torna dopo 10 anni sulla lite con Elodie (che aveva definito manipolatrice)

In quella circostanza, con tutti i “ma” del caso, avevamo precisato di non essere al corrente di chi fosse la ragazza in questione. Non sapevamo se e si trattasse o meno di un’amica oppure se tra i due ci fosse del tenero. Al contempo però tramite alcune testimoniante dei presenti si è detto che tra Gianluca Ginoble e la giovane ci fosse una certa complicità e che abbiano trascorso tanto tempo vicini.

Da quel giorno (era il 14 agosto), sono passati pochi giorni ed è arrivato un primo importante segnale da parte di Gianluca Ginoble. Nelle scorse ore l’artista ha condiviso una carrellata di immagini che raccolgono alcuni dei momenti che ha deciso di immortalare a Oia, una località costiera all’estremità settentrionale di Santorini.

LEGGI ANCHE: Morgan pubblica il brano “Rutta”, che sembra una frecciata a Emma Marrone (AUDIO)

Scorrendo tra gli scatti, per ultimo ne ha lasciato uno in cui è seduto su un muretto e accanto a sé ha una bionda ragazza, alla quale sembra sussurrare qualcosa all’orecchio. Lei non la vediamo in volto, è girata di spalle.

Il post di Gianluca Ginoble su Instagram

“Una piccola pausa dal mondo”, ha scritto Gianluca Ginoble a corredo delle immagini, confermando così la sua nuova storia d’amore dopo la rottura con Eleonora Venturini Storaro. Il cantante ha ritrovato il sorriso e l’ha condiviso con i suoi fan per la prima volta.