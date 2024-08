A distanza di un giorno Morgan ha pubblicato il brano “Rutta“, il cui testo ha rivelato essere stato scritto da Emma Marrone. Che cosa avrà voluto dire? Ecco l’audio del brano.

La canzone di Morgan

Morgan ha mantenuto la promessa e ha condiviso la canzone il cui testo, ha affermato lui stesso, sarebbe stato scritto da Emma Marrone. In qualche modo è così, ma non nel modo in cui si potrebbe pensare perché il cantante ha preso una frase pronunciata dall’ex di Amici e ne ha fatto un brano tutto suo.

LEGGI ANCHE: Annalisa, i tecnici del suo concerto non resistono e si scatenano sulle note di ‘Sinceramente’ (VIDEO)

“In un mondo di Morgan siate Calcutta“, queste le parole pronunciate dalla Marrone dopo essersi schierata con Angelica Schiatti. Quest’ultima, ex compagna di Morgan, lo ha denunciato per stalking e diffamazione ricevendo il supporto di vari personaggi del mondo dello spettacolo, come anche Annalisa e altri.

Qui sotto potete sentire il brano di Morgan in cui prende in giro la frase di Emma e usa altri espedienti per raccontare la situazione che ha vissuto e sta ancora vivendo. A quanto pare non è possibile commentare sotto i suoi post e di conseguenza non sappiamo che cosa ne pensino i suoi follower di tutto ciò.

Emma per adesso non ha ancora commentato nulla di tutto ciò. Sul suo profilo Instagram vediamo che ha pubblicato delle foto in concerto con Loredana Bertè. Le due colleghe sembrano divertirsi molto e non sembrano intenzionate a dar peso, per ora, a tutto ciò che sta succedendo.

Vedremo se la Marrone vorrà dire la sua prossimamente oppure se Morgan compirà qualche altro gesto nei suoi confronti. Per adesso la questione rimane aperta e noi non possiamo fare altro che attendere per capire come si svilupperà il tutto. Continuate a seguirci nel caso in cui l’ex giudice di X Factor dovesse decidere di rilasciare altri brani di questo tipo.