10 anni dopo un ex allievo di Amici torna sulla lite avuta con Elodie (a lei aveva dato della manipolatrice) e svela il rapporto oggi

A distanza di 10 anni dall’accaduto, un allievo torna su una storica rivalità e lite avuta con Elodie ad Amici. Aveva definito la cantante “manipolatrice”. Ma oggi in che rapporti sono? Hanno mai chiarito le divergente avute?

Allievo di Amici torna sulla lite con Elodie

Spesso ex concorrenti della scuola di Amici (e non parliamo soltanto dell’ultima edizione vinta da Sarah Toscano), tornano a far parlare di sé. Se Martha Rossi sui social è diventata virale di recente perché ha dichiarato di avere una canzone per far tornare insieme i Ferragnez, ora a far parlare è un altro protagonista del programma.

Bisogna tornare indietro ad Amici 15, edizione vinta da Sergio Sylvestre e che ha visto grande concorrente anche Elodie. Tra i cantanti arrivati al Serale c’era anche Cristiano Cosa, eliminato durante la fase dello show in prima serata, dopo un ballottaggio con Chiara Grispo. In quella circostanza ebbe una durissima litigata con la cantante di Black Nirvana.

A detta sua infatti era tutto pianificato e aveva dato dei falsi ai suoi compagni per i comportamenti avuti e fare gruppetto. Nel suo discorso Cristiano aveva anche detto che qualcuno gli tarpava le ali e aveva dato della “manipolatrice” a Elodie, dicendo poi di avere paura di lei.

Ciò ha generato uno scontro durissimo tra i due, con Elodie che fuori di sé ha sbottato contro il suo compagno di scuola di Amici 23, dandogli della vittima della situazione.

Il duro faccia a faccia ancora oggi viene ricordato dai fan e pochi giorni fa Cristiano Cosa su TikTok è tornato a parlare della lite con Elodie che risale a quasi 10 anni fa. In breve Cristiano ha raccontato la diatriba, derivata dal fatto che lui volesse cantare, ma nessuno gli permetteva di farlo. Questo non gli permetteva quindi di fare ascoltare le sue canzoni.

In Elodie lui vedeva una persona con parecchio potere decisionale, dato che ogni squadra aveva un “capo” che decideva le sorti degli altri e delle esibizioni:

“Purtroppo la mia attenzione, in quel momento, si scagliò in maniera anche un po’ feroce con Elodie. Iniziò una lunga diatriba, eravamo piccoli io e lei e ci scannammo. Iniziò a dare di matto, a dirmi le peggio cose e creò un putiferio che quindi ci divise per un bel po’ di tempo”.

Ma oggi Cristiano ed Elodie in che rapporti sono? Hanno chiarito le divergenze avute? Il cantante ha fatto capire che durante e dopo il programma c’è stato un chiarimento, ma non solo:

“Non tutti sapranno che dietro le quinte dello show, io ed Elodie, ci siamo scambiati dei “ti voglio bene” molto veri. Dopo la trasmissione abbiamo anche avuto modo di vederci, di andare a mangiare insieme, anche in qualche concerto. Quello che riporto oggi è una stima assoluta per lei e posso dire tranquillamente che tutto quello che le è successo di positivo, secondo me, è meritato. Però c’ho litigato!”

Quindi a distanza di tanti anni Cristiano ed Elodie oggi sono in buoni rapporti!