Alcuni giorni fa Ignazio Boschetto, cantante de Il Volo, è convolato a nozze con la compagna Michelle Bertolini. Tra gli invitati non potevano mancare Piero Barone e Gianluca Ginoble, che ha scritto sui social una commovente dedica.

La dedica di Gianluca Ginoble a Ignazio Boschetto

Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini si sono uniti in matrimonio in una splendida location e alle nozze sono stati invitati tutti i parenti e gli amici più cari. Tra questi ovviamente non potevano certo mancare anche gli altri due membri de Il Volo: Piero Barone e Gianluca Ginoble.

Proprio quest’ultimo, a distanza di poco tempo, ha scritto una lunga dedica sui social in occasione di un evento così speciale. In sostanza ha raccontato, attraverso i suoi occhi, il giorno più importante della vita del suo caro amico:

“Ho visto due anime innamorate, sguardi che parlavano di un amore puro e autentico. Ho visto cuori che ancora conservano la semplicità e la purezza di un bambino, racchiusi in corpi di adulti.

E ho visto la felicità di chi ha trovato l’amore vero, quel sentimento che non conosce tempo, regole né confini, senza troppi pensieri o ragionamenti, ma segue soltanto il battito del cuore, libero e selvaggio”.

Gianluca Ginoble ha proseguito affermando di voler bene a Ignazio e di essere grato per tutte le esperienze che hanno condiviso e che hanno plasmato il loro rapporto fino a oggi. Nonostante i loro caratteri siano diversi, infatti, hanno imparato a “navigare nelle acque turbolente dell’esistenza, creando un legame unico e indissolubile“.

Ed ecco arrivare, in chiusura, un pensiero anche per la sposa Michelle. A lei ha voluto fare i complimenti per essere una persona “vera, buona, pura, sincera e limpida“. Vede in lei una bellezza interiore unica che si sposa alla perfezione con quella “dell’uomo che hai scelto di amare“. Parole dolcissime quelle di Gianluca Ginoble che hanno colpito tutti i fan e Ignazio Boschetto.