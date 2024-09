Non sono mancate le risate ieri sera nel corso della nuova puntata di Affari Tuoi. Tra il pubblico è infatti spuntato il sosia di Fabio Fazio, che con una battuta ha suggerito di fare delle piccole modifiche in studio.

Il sosia di Fabio Fazio ad Affari Tuoi

La nuova edizione di Affari Tuoi è ormai partita e in questi giorni sta tenendo compagnia al grande pubblico di Rai 1. Dopo un inizio col botto, Stefano De Martino ha conquistato i telespettatori e si è così ambientato alla perfezione. Gli ascolti nel mentre parlano chiaro: il conduttore partenopeo ha portato una ventata d’aria fresca all’interno del celebre gioco dei pacchi e le aspettative non sono state deluse. Ieri sera intanto nel corso della nuova puntata non sono mancate le emozioni ed è stato vinto un importante montepremi.

LEGGI ANCHE: Fedez e Tony Effe se le stanno cantando di santa ragione ma come mai hanno litigato? Abbiamo provato a scoprirlo

A giocare è stato infatti Domingo, che aveva al suo fianco il compagno Fabio, al quale è legato da tre anni e mezzo. Dopo una lunga partita, fatta di alti e bassi, la coppia è riuscita a portare a casa ben 75mila euro e al termine della gara i due hanno stretto Stefano De Martino in un caloroso abbraccio. Durante la puntata tuttavia è accaduto qualcosa che ha fatto sorridere i telespettatori e il web.

Nel pubblico di Affari Tuoi c’era infatti un uomo che è stato etichettato come il sosia di Fabio Fazio. Lo stesso conduttore non ha potuto fare a meno di notare la grande somiglianza tra il signore e il presentatore di Che Tempo Che Fa e a quel punto gli si è avvicinato per scambiarci qualche parola. L’uomo in questione così, con una battuta che ha fatto divertire tutti, ha affermato: “Io farei una modifica a quel tavolo. Metterei sotto un acquario con i pesci rossi”.

Il sosia di Fabio Fazio nel pubblico che consiglia di mettere un acquario con i pesci rossi al posto del tavolo ✈️ #AffariTuoi pic.twitter.com/1ZyRgfL8Ps — trashtvstellare (@tvstellare) September 17, 2024

Il video del momento ha così fatto in breve il giro del web, facendo divertire il pubblico e gli utenti sui social.