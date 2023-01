NEWS

Vincenzo Chianese | 25 Gennaio 2023

GF Vip 7

Le parole di Gianmarco Onestini

In queste ore a lanciare frecciatine a Giulia Salemi è stato Gianmarco Onestini, che si è scagliato contro l’influencer. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Tutto è iniziato dopo la fine dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 7, quando Luca Onestini ha insinuato che la Salemi ce l’avesse in qualche modo con lui e che leggesse solo tweet negativi sul suo conto. Ma non solo. Il Vippone ha anche affermato che, secondo il suo pensiero, la fidanzata di Pierpaolo Pretelli sarebbe influenzata da Soleil Sorge, con la quale ha un rapporto di amicizia. Prontamente così Giulia ha deciso di replicare alle dichiarazioni di Luca, e a quel punto su Twitter ha affermato:

“Caro Luca Onestini io scelgo i tweet e gli autori me ne passano solo alcuni. Ti assicuro che se passassero quelli che la maggior parte del web scrive su di te forse ti andresti a nascondere in sauna per una settimana. I miei sono i più buoni”.

Adesso così a intervenire è stato anche Gianmarco Onestini, che dopo aver letto le parole di Giulia Salemi non ha potuto fare a meno di restare in silenzio. Il fratello di Luca, prendendo le sue parti, ha lanciato una frecciatina all’influencer, affermando:

“Giulia, non potevi dare messaggio più sbagliato: si devono nascondere gli stupidi leoni da tastiera che scrivono certi tweet. Non chi li riceve, non Luca. Un paio di occhiali e più imparzialità ti aiuteranno a vedere anche quelli belli che ci sono per lui che sono tanti”.

Cosa accadrà dunque nelle prossime ore? Il botta e risposta tra Giulia Salemi e gli Onestini proseguirà o invece l'influencer deciderà di lasciar correre? Non resta che aspettare per scoprirlo.