Giulia Salemi risponde per le rime alle accuse di Luca Onestini

NEWS

Debora Parigi | 24 Gennaio 2023

GF Vip 7

La risposta di Giulia Salemi all’accusa di Luca Onestini

Questa notte, poco dopo la fine della puntata di ieri del GF Vip 7 Luca Onestini si è sfogato in Casa andando contro Giulia Salemi. Il vippone ha accusato l’opinionista addetta ai social di avercela con lui e leggere sempre i tweet negativi che lo riguardano. Come ha infatti riportato il sito Biccy.it, Onestini ha detto:

“Questa cosa dei tweet impostata in questo modo non è che sia così equa. Pensateci: c’è una sola persona che sceglie tutto. E lo fa sempre in un certo modo. Magari fanno vedere solo tre tweet di un tipo e ce ne sono altri 3 milioni che dicono un’altra cosa. Su di me fanno vedere cose negative oppure niente. E spesso non mi fanno vedere nulla”.

Oltre a questo, ha aggiunto che la fidanzata di Pierpaolo Pretelli sarebbe influenzata dalla sua ex Soleil Sorge. Ha infatti detto: “Sono amiche. E questo si capisce già. Secondo me i tweet li sceglie lei e non gli autori. Altrimenti che cosa fa lì? Li sceglie lei per forza”.

Le lamentele di Luca Onestini sulla questione tweet non sono passate certo in sordina. E tutte le sue parole sono arrivate proprio fino a Giulia Salemi. L’opinionista social ha così replicato all’accusa usando il suo profilo Twitter. E non le ha certo mandate a dire. Ecco la sua risposta:

“Caro Luca Onestini io scelgo i tweet e gli autori me ne passano solo alcuni. Ti assicuro che se passassero quelli che la maggior parte del web scrive su di te forse ti andresti a nascondere in sauna per una settimana. I miei sono i più buoni”.

Ci sarà anche uno scontro a parole tra i due nella prossima puntata del Grande Fratello? Non ci resta che attendere lunedì per scoprirlo.