Andrea Sanna | 24 Gennaio 2023

Luca Onestini contro Giulia Salemi

In piena notte Luca Onestini si è sfogato dopo quanto successo in puntata al GF Vip. Secondo il suo parere, infatti, Giulia Salemi non sarebbe imparziale e durante i vari appuntamenti in prima serata leggerebbe solo tweet negativi su di lui. Non siamo riusciti a trovare il video in questione al momento, ma Biccy ne ha raccolto comunque le dichiarazioni:

“Questa cosa dei tweet impostata in questo modo non è che sia così equa. Pensateci: c’è una sola persona che sceglie tutto. E lo fa sempre in un certo modo. Magari fanno vedere solo tre tweet di un tipo e ce ne sono altri 3 milioni che dicono un’altra cosa. Su di me fanno vedere cose negative oppure niente. E spesso non mi fanno vedere nulla”.

Così Luca Onestini ha esposto il suo pensiero, spiegando come in Spagna, invece, il tutto sia impostato in maniera diversa. Così come le puntate, che andavano in onda cinque giorni su sette e tutti i giorni i concorrenti dovevano essere pronti. Poi oltre a spiegare com’erano strutturate le puntate, parlando dei tweet ha aggiunto: “Facevano vedere solo cose negative e mi dicevano ‘e vabbè facciamo due tweet a testa’. Io rispondevo chiedendo perché agli altri ne mostravano uno bello e uno brutto’. Sì, in Spagna facevano due a testa. Uno era positivo e uno negativo. Sarebbe giusto e obiettivo”.

Sempre secondo il punto di vista di Luca Onestini, Giulia Salemi sarebbe addirittura influenzata dalla sua ex fidanzata Soleil Sorge: “Sono amiche. E questo si capisce già. Secondo me i tweet li sceglie lei e non gli autori. Altrimenti che cosa fa lì? Li sceglie lei per forza”.

Come già spiegato diverse puntate fa, quando Antonella Fiordelisi ha avuto lo stesso dubbio, in realtà Giulia Salemi controlla sui social quello che è il sentiment durante ogni blocco in puntata e da lì, insieme agli autori ne trae le conclusioni. Dunque legge ciò che viene riportato dai telespettatori su Twitter ed evidentemente ieri c’erano più i tweet a sfavore di Luca Onestini. Vedremo se questo punto verrà chiarito nuovamente nella prossima puntata.