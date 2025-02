A Uomini e Donne Francesca Sorrentino ha finalmente fatto la sua scelta! Ma chi? Ecco cosa rivelano le anticipazioni (in cui è successo davvero di tutto).

Uomini e Donne anticipazioni, la scelta di Francesca

Che caos a Uomini e Donne! Come rivelato da LorenzoPugnaloni.it nelle sue anticipazioni ieri 4 febbraio è stata registrata una nuova puntata che vedremo nel corso dei prossimi giorni in studio. Al centro del racconto Francesca Sorrentino. La tronista era intenzionata a lasciare il trono, poi ha deciso di fare la sua scelta, ricaduta su Gianluca.

Nel corso della registrazione si è scoperto che Gianmarco M. fa parte di un’agenzia. Già nella scorsa registrazione Francesca aveva accusato il corteggiatore di Uomini e Donne di questo. Infatti è arrivata in studio ancora molto arrabbiata.

Gianmarco M. ha inizialmente negato, per poi solo in seguito ammettere la verità. Ha ammesso di non aver potuto recedere il contratto con quest’agenzia per via di una penale. Ed è proprio a questo punto che Francesca Sorrentino ha deciso di lasciare il trono di Uomini e Donne e, di conseguenza lo studio. Gianluca ha deciso di seguirla fuori.

Dopo attimi di tensione per la situazione che si era creata, Francesca è tornata in studio con l’intenzione di eliminare Gianmarco. Ma poi ha spiazzato ancora tutti, scegliendo Gianluca. La tronista di Uomini e Donne ha deciso di conoscere meglio il ragazzo fuori dal programma.

La scelta a Uomini e Donne, come leggiamo dalle anticipazioni, non è avvenuta nel modo classico che abbiamo sempre visto.

Tra le curiosità rivelate da LorenzoPugnaloni.it, pare che durante il trono di Francesca sia stato menzionato anche Ciro, la scelta di Martina. Gianmarco per difendersi ha affermato che anche a lui non davano credibilità e che molto spesso è stato messo in discussione. Il discorso è balzato fuori nel momento in cui Gianni Sperti ha chiesto al corteggiatore perché non andasse via dopo la segnalazione e le parole di Francesca sul suo conto.

Così Gianmarco ha fatto riferimento a Ciro e Gianni Sperti per tale ragione si è arrabbiato con lui: “Non ti permettere proprio a paragonare il trono di Martina a quello che avete fatto voi”.

Insomma un momento carico di tensione che scopriremo pian piano nei prossimi giorni.

Trono Classico: le altre anticipazioni

Messo da parte il burrascoso trono di Francesca Sorrentino, quali sono le altre anticipazioni di Uomini e Donne che conosciamo?

LorenzoPugnaloni.it ha parlato anche di Gianmarco Steri, il nuovo tronista. Il ragazzo ha eliminato 5 delle sue corteggiatrici, poi è andato in esterna con Cristina, una delle nuove arrivate. Sembra provare interesse per lei e l’uscita pare sia stata conoscitiva, semplice, ma comunque piacevole.

Dall’altra parte invece l’altra tronista, parliamo di Chiara, ha fatto un’esterna con Giovanni. Pare sia stato un bellissimo incontro. I due hanno giocato a biliardo. E tra i due sembra essere nata già una bella complicità e un raccontarsi. Pensate che la tronista avrebbe anche chiesto qualche minuto in più per proseguire l’esterna. Durante la registrazione di Uomini e Donne, come rivelato, pare aver fatto anche 4 eliminazioni.

Queste quindi tutte le anticipazioni di Uomini e Donne per registrazione della puntata del 4 febbraio.