Come mai Gianmarco Tamberi si fa la barba a metà prima di ogni gara? Ecco il motivo per il quale si è presentato agli Europei di Atletica 2024, così come in tutte le altre competizioni con solo metà viso rasato.

La barba di Gianmarco Tamberi

Agli Europei di Atletica 2024 Gianmarco Tamberi ha ottenuto un grande successo e ora ci riprova alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nel corso della gara, che si è tenuta a Roma, non solo la figlia di Fiona May ha fatto guadagnare un argento nel salto in lungo, ma lo sportivo ha fatto conquistare alla Nazionale anche un oro nel salto in alto. Con un’altezza di 2,37 metri, infatti, ha segnato il record dei campionati e anche la miglior prestazione mondiale stagionale.

C’è una curiosità che, però, forse non tutti conoscono su di lui. Partiamo dal suo profilo Instagram. Perché si chiama Half Shave? La risposta non è complicata, in quanto in passato prima di una gara è solito farsi la barba soltanto a metà. Ma quale ragione si nasconde dietro tale strana abitudine? Come accade per molti sportivi questo è semplicemente un rito scaramantico, con il quale cerca di portarsi da solo una buona sorte per vincere le varie sfide alle quali va incontro, come riporta anche il sito Fanpage.

Nel 2021, però, ha deciso di radersi completamente dimostrando che quel gesto non serviva a nulla in realtà. Ottenendo la medaglia d’oro, senza mai fare un errore tranne quando l’asticella era a 2.39 metri di altezza, ha dimostrato che la fortuna non c’entrava nulla. Stava tutto nella sua grandissima bravura e preparazione atletica. Questa abitudine pare abbia avuto inizio nell’ormai lontano 2011, anche se adesso pare essere tornato alle vecchie abitudini.

Gianmarco Tamberi, tuttavia, ha anche un secondo soprannome, ovvero “Gimbo“. Questo deriva dall’unione del suo nome e del suo cognome. Ma come proseguirà la sua vita ora che ha ottenuto questo enorme successo? Per quanto riguarda la vita privata sappiamo che ha portato la sua relazione con la fidanzata Chiara Bontempi a un livello successivo convolando a nozze nel 2022.