Sono ufficialmente partite le Olimpiadi 2024! Proprio ieri sera da Parigi si è tenuta la cerimonia di apertura e non sono mancate le emozioni. Ma sapete cosa e quanto guadagnano gli atleti che partecipano ai giochi?

Quanti soldi guadagnano gli atleti alle Olimpiadi 2024

Ieri sera sono ufficialmente iniziate le Olimpiadi 2024. A ospitare la 33ª edizione dei Giochi Olimpici, che andranno avanti fino al prossimo 11 agosto, è la città di Parigi e in queste ore si sta molto discutendo della cerimonia di apertura, durante la quale non sono mancate le emozioni. Gli atleti delle varie discipline nel mentre si stanno preparando al meglio per affrontare le gare e di certo nei prossimi giorni ne vedremo di belle.

L’evento sportivo infatti è uno dei più attesi e seguiti al mondo e sono in molti a sognare di vincere la tanto ambita medaglia d’oro. Tuttavia quello che di certo in tanti non sanno è che ogni paese premia i campioni a suo modo, in certi casi anche con ricompense bislacche e fuori dal comune.

Ma cosa e quanto guadagnano dunque gli atleti che partecipano alle Olimpiadi 2024? Andiamo a scoprirlo. Naturalmente il valore delle medaglie varia da nazione a nazione. In Italia l’oro vale ben 180 mila euro, mentre l’argento e il bronzo valgono rispettivamente 90 mila e 45 mila euro. Negli Stati Uniti invece le tre medaglie hanno un valore di 35 mila, 21 mila e 14 mila dollari. Ma qual è dunque la differenza? La risposta è semplice: il numero di medaglie che ogni nazione punta a vincere.

Come vi abbiamo già svelato però, alcune nazioni premiano gli atleti non solo con una ricompensa economica. Andiamo dunque a scoprire quali sono gli altri riconoscimenti che vengono assegnati ai campioni.

I premi più bizzarri che vincono gli atleti

Naturalmente gli atleti che partecipano alle Olimpiadi 2024 puntano a vincere diverse medaglie d’oro. Tuttavia, come vi abbiamo annunciato, in palio non ci sono solo ricompense economiche.

In passato, come riporta Radio Deejay, alcune nazioni hanno premiato i propri atleti con regali fuori dal comune. Alcuni sportivi cinesi infatti negli anni scorsi hanno ricevuto nientemeno che degli appartamenti. Ma non solo. In Malaysia e in Austria gli atleti hanno vinto rispettivamente un’auto e 17 mila euro in monete Filarmonica. Discorso diverso per gli sportivi della Polonia, che hanno vinto non solo un diamante da investimento, ma anche un buono viaggio per due persone del valore di circa 23 mila euro, un quadro dipinto da artisti polacchi e addirittura un trilocale a Varsavia.

Pensate che sia finita qui? Niente affatto. In attesa di scoprire cosa accadrà alle Olimpiadi 2024, continuiamo a scoprire cosa e quanto hanno guadagnato gli atleti nelle passate edizioni dei giochi. Di premi bizzarri infatti ce ne sono a bizzeffe. Alcuni sportivi indonesiani solo nel 2020 hanno portato a casa 320 mila euro, 5 mucche, un ristorante di polpette (incredibile ma vero) e una casa nuova. Il Kazakhstan invece regala un appartamento con un numero di stanze pari alla medaglia vinta.

Tuttavia ci sono anche nazioni che non prevedono alcun premio per gli atleti ai giochi, come la Svezia, la Norvegia e la Gran Bretagna.