1 Gianmaria annuncia il ritiro

Continuano i tira e molla tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni, proprio ora che tra i due sembrava essersi riaccesa la passione tra baci infuocati e parole importanti. Prima della puntata di ieri del GF Vip il partenopeo ha fatto l’ennesimo passo indietro nei confronti della modella. Un gesto, il suo, per potersi tutelare.

Gianmaria Antinolfi, infatti, sembra essere molto più avanti rispetto a Sophie Codegoni e i due sentimentalmente non stanno viaggiando sullo stesso binario. Il gieffino non vuole farsi del male e ha confessato che si sta affezionando troppo a lei. Così durante la chiacchierata ha ammesso la sua intenzione di chiudere con lei, annunciando poi che non accetterà il prolungamento:

“Ci sto pensando un sacco, devo dirti che ho bisogno di allontanarmi totalmente da te. Proprio del tutto, devo staccare, basta. Tanto io lunedì me ne vado, basta così, basta davvero. Non per qualcosa, però devo allontanarmi. So che sei sempre stata chiara, ma devo proteggere me stesso. Il fatto è che non voglio arrivare il sabato sera da brilli che ci coccoliamo”.

Ha detto ancora Gianmaria Antinolfi rivolgendosi a Sophie Codegoni:

“Ok che è stato bellissimo ed è stato un momento pazzesco, ma devo fare dei passi indietro. Tu non riesci a provare certe cose, io sono molto più avanti. Ho paura di farmi troppo male e quindi per questo ho preso questa decisione. Mi sono fatto male tante volte nella mia vita e so cosa si prova. Per questo non voglio che accada ancora”.

Questa quindi la scelta di Gianmaria Antinolfi. Come avrà reagito Sophie a tutto questo?