1 Il bacio tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi

Un sabato sera piuttosto interessante nella Casa del Grande Fratello Vip 6, in particolare per Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. I due gieffini, infatti, si sono lasciati nuovamente andare dopo il bacio appassionato dei giorni scorsi sotto le coperte. Anche in quel caso al termine di una festa.

Ieri il GF Vip ha organizzato per i ragazzi un momento di svago, con tanto di consolle e musica, del buon cibo preparato dai vipponi e balli. Proprio a fare da dj Gianmaria Antinolfi che, a un certo punto, è stato raggiunto dall’ex tronista di Uomini e Donne. Tra una canzone e l’altra i due si sono prima abbracciati e hanno continuato a ballare, per poi farsi travolgere dalla passione e scambiarsi più baci, uno più infuocato dell’altro, come mostrato dal video sottostante.

Il momento, ovviamente, non è passato inosservato agli altri inquilini, i quali molto curiosi hanno seguito tutta la scena. I presenti hanno mostrato approvazione tra applausi e urla. Aldo Montano e Manuel Bortuzzo per esempio si sono abbracciati, mentre Giucas Casella ha addirittura chiesto il bis a Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi.

Ma queste non sono state le uniche reazioni, perché anche nella giornata odierna non si è parlato di altro nella Casa del GF Vip. Il bacio tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi sembra essere al centro dell’attenzione di tutti. Andiamo a vedere cosa è stato detto e i dubbi che continuano ad affliggere la giovane…