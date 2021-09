1 Gianmaria Antinolfi torna a parlare di Soleil

Nella Casa del Grande Fratello Vip iniziano a smuoversi le prime di dinamiche tra i concorrenti. Una su tutte coinvolge Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. Com’è noto ormai ai fan della trasmissione l’influencer ha attaccato l’imprenditore di aver creato delle storie con Belen Rodriguez o Dayane Mello solo per visibilità e di aver provato a fare lo stesso anche con lei. Lui ha provato a difendersi, ma con scarsi risultati. Tra loro i nervi sono sempre più tesi e anche nel dopo puntata di lunedì, a seguito di una furiosa lite, i due hanno continuato a battibeccare.

Nel pomeriggio di oggi Gianmaria Antinolfi è tornato a parlare di Soleil Sorge con Sophie Codegoni e Miriana Trevisan. Ad un certo punto, prima di raggiungere un’altra zona della Casa, l’imprenditore si è avvicinato all’ex moglie di Pago per dirle qualcosa. Gianmaria ha deciso di eludere i microfoni coprendo il suo con una mano e avvicinandosi all’orecchio della Trevisan ha detto qualcosa. Parole che a giudicare dall’espressione di Miriana pare siano molto forti. Antinolfi ha aggiunto di non aver mai detto a nessuno quello che ha raccontato a lei, tant’è che la Trevisan ha esclamato: “Speriamo non si sia sentita perché è pesante eh”.

Non è ben chiaro cosa dice Gianmaria Antinolfi all’orecchio di Miriana Trevisan, ma sul web ci sono già alcune ipotesi tra i fan del GF Vip e non mancano le polemiche. Vedremo se l’argomento verrò affrontato venerdì in puntata. Intanto proprio dopo la messa in onda di lunedì Gianmaria si è lasciato andare a un durissimo sfogo…