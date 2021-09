1 Dayane Mello accusa duramente Gianmaria Antinolfi. L’imprenditore partenopeo starebbe fingendo con Belen Rodriguez. Ecco cosa sarebbe accaduto

Qualche tempo fa a far discutere il web e i siti di gossip è stata la storia nata tra Belen Rodriguez e la sua fiamma Gianmaria Antinolfi. Come è noto infatti la showgirl argentina, dopo la separazione definitiva da Stefano De Martino, ha ritrovato la serenità tra le braccia dell’imprenditore partenopeo, col quale ha trascorso alcune settimane insieme. I due hanno passato un bellissimo weekend in barca a Capri, dove hanno anche festeggiato il compleanno di lui. Tutto sembrava procedere per il meglio per la coppia, o almeno fino a un certo punto. Ad intervenire inaspettatamente è stata infatti Dayane Mello, che ha accusato Antinolfi di stare fingendo con Belen. Ma cosa è accaduto e perché la modella ce l’aveva con l’imprenditore? Scopriamolo.

Come svela in anteprima il nuovo numero del settimanale Chi, sembrava che Gianmaria Antinolfi, prima di conoscere Belen Rodriguez, stesse frequentando proprio Dayane Mello. Quest’ultima tuttavia pare sia stata lasciata solo dopo l’inizio della storia con la showgirl argentina. Questo quello che riporta il settimanale e le dichiarazioni della modella a riguardo:

“Quando ho visto la copertina di Chi non ci potevo credere: Gianmaria Antinolfi frequentava me mentre corteggiava Belen. Mi ha riempito di bugie!”

A quel punto Dayane Mello ha lanciato anche un appello a Belen Rodriguez, raccontando tutto quello che è accaduto tra lei e Gianmaria Antinolfi:

“Apri gli occhi! Lo frequentavo da circa un mese e mezzo. È venuto a Milano e mi ha detto che doveva uscire per una cena di lavoro. Poi ho scoperto che a quella cena c’era Belen. Da quel momento di colpo è diventato strano e senza preavvisi mi ha mandato un sms per lasciarmi. Poi ho capito che aveva il piede in due scarpe… e pensare che avevo conosciuto anche la sua bella famiglia! Non lo dico perché io stia soffrendo, ma solo perché penso che lui sia solo affamato di popolarità”.

Proseguiamo il racconto della storia tra Gianmaria Antinolfi e Belen Rodriguez. Rivediamo, infatti, com’è nata la storia con la showgirl argentina.