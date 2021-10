1 Il fratello di Gianmaria Antinolfi

Questa sera ad arrivare nella casa del Grande Fratello Vip 6 è stato Francesco, fratello di Gianmaria Antinolfi.

I due da sempre hanno un bellissimo rapporto e così il gieffino si è goduto questa bellissima sorpresa. Il fratello dell’imprenditore infatti ha speso stupende parole non solo per lui, ma ha anche dato la sua benedizione a Gianmaria per la sua storia con Sophie Codegoni.

Francesco nel mentre ha letteralmente fatto impazzire il web e le sue foto stanno già facendo i giro dei social.

Andiamo a scoprire alcuni scatti del fratello di Gianmaria Antinolfi e vediamo dove è possibile seguirlo su Instagram.

Le foto di Francesco

Le foto del fratello di Gianmaria Antinolfi, stanno già facendo il giro del web.

Francesco infatti con la sua semplicità ha già conquistato il cuore dei social.

Ma vediamo dove poterlo seguire su Instagram.

In più scopriamo anche altre foto.