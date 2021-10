Nella puntata di questa sera del Grande Fratello Vip è stato mostrato un video nel quale Gianmaria Antinolfi ha voluto dichiarare i suoi sentimenti a Sophie Codegoni. Ma facciamo un passo indietro. Il gieffino crede che la storia con Greta sia giunta al capolinea e ne aveva parlato la notte scorsa con Aldo Montano: “Mentre mi avvicinavo a Sophie sapevo perfettamente che avrei perso Greta, ma sono andato avanti. Io ho chiuso. Non lo metto neanche in dubbio“.

In seguito ha parlato anche con la stessa Sophie dichiarando i propri sentimenti:

Non ho mai avuto nessun atteggiamento, nessuno sguardo nei confronti di nessuna persona. Si vede. L’unica persona che ho guardato dopo venti giorni in questa casa sei stata tu. Perché, comunque, ho visto qualcosa che già nei primi venti giorni. Perché non è che non ti guardavo prima. Ti guardavo magari con occhi diversi. Se io mi sono mosso nei tuoi confronti è perché ho già deciso di perdere una persona.

Perché già ho scelto la persona che mi può piacere in questo momento. L’unica cosa che posso fare è conquistare un minimo la tua fiducia. Dammi la possibilità di farlo. Io non voglio smettere di guardarti, non voglio smettere di parlarti. E di fare le cose belle che facevo con te. Perché ho piacere a farle. Perché mi piace. Non mi sono mai fatto un problema per la tua età, del fatto che tu abbia 19 o 20 anni. A me piace come sei qui.