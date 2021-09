1 Gianmaria Antinolfi abbandona il GF Vip?

In un precedente articolo vi abbiamo raccontato del duro scontro avvenuto ieri sera in puntata tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge al GF Vip. Le accuse lanciate dall’influencer, la quale sostiene che l’imprenditore si sia creato delle storie con Belen Rodriguez e Dayane Mello solo per apparire e di averlo fatto anche con lei per lo stesso motivo, non sono piaciute per nulla.

Gianmaria ha dichiarato di aver trattato “da principessa” Soleil e di aver fatto tanto per lei. Secondo Antinolfi lei sta utilizzando termini pesanti e affermando cose piuttosto gravi. Sempre lui ha continuato a difendersi dicendo di aver accettato questa esperienza televisiva per farsi conoscere e volersi vivere un qualcosa di nuovo, aggiungendo poi di non aver mai sfruttato le donne con cui è stato e con la sua attuale frequentazione.

Soleil Sorge non è sembrata dello stesso avviso di Gianmaria Antinolfi, anzi, ha concordato con Adriana Volpe di volersi creare relazioni ‘da copertina’, per poi mettere in guardia Sophie Codegoni che, secondo l’influencer, potrebbe essere la prossima. Queste affermazioni non sono andate giù al gieffino, il quale durante uno sfogo con Alex Belli e gli altri compagni, in un fuori onda, ha confidato di voler abbandonare il Grande Fratello Vip e tornare a casa:

“Me ne vado proprio, domani mattina me ne voglio andare. […] Ha detto delle cose gravi, non voglio stare con lei qui. Io ve lo dico me ne vado. Non al voglio davanti ai miei occhi. Non la voglio proprio vedere. Devo uscire io vi assicuro. Qui così non ci sto. Tranquilli che me ne vado davvero“.

Questo quanto riportato da Biccy. Ma non è tutto, perché lo sfogo di Gianmaria è proseguito ancora…