1 La segnalazione su Gianmaria Antinolfi

Nonostante il Grande Fratello Vip 6 sia iniziato da poco più di due settimane, uno dei concorrenti che sta già facendo discutere è senza dubbio Gianmaria Antinolfi. Come sappiamo infatti all’interno della casa l’ex di Belen ha ritrovato la sua ex fidanzata Soleil Sorge, con la quale fin dal primo momento ci sono stati diversi scontri. Nonostante le prime ore i due sembrassero andare d’amore e d’accordo a un tratto le tensioni solo salite alle stelle, e Gianmaria e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno avuto modo di avere più faccia a faccia, anche durante le dirette in prima serata.

Nel mentre poche ore a fa a entrare in casa per avere un confronto con Soleil è stata Greta, attuale fidanzata di Antinolfi. Tra le due c’è stato un duro scontro, al punto che a intervenire è stato anche lo stesso Alfonso Signorini. Nel mentre al momento pare che i due gieffini abbiano deciso di deporre l’ascia da guerra e di avere una tregua. Tuttavia sui social si sta scatenando una nuova polemica che riguarda proprio l’ex di Belen.

Secondo alcune segnalazioni del web, riportate da Deianira Marzano, Gianmaria Antinolfi non sarebbe affatto un imprenditore, come più volte lui stesso ha affermato di essere. Il concorrente del Grande Fratello Vip 6 infatti sarebbe il direttore vendite di una grande conceria, e la stessa blogger partenopea ha indagato su quanto appreso dai suoi follower.

Pare dunque che Gianmaria, come fa notare Deianira Marzano, non sia un imprenditore, ma un addetto vendite. Che nel corso delle prossime puntate del Grande Fratello Vip 6 Antinolfi faccia chiarezza? Non resta che attendere per scoprirlo.