Siamo nel pieno della quinta puntata del Grande Fratello Vip 6 e ancora una volta protagonisti della serata sono Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. Dopo gli ultimi scontri tra i due, a intervenire stavolta è stata Greta Mastroianni fidanzata dell’imprenditore partenopeo. Quest’ultima infatti ha avuto un faccia a faccia con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, e naturalmente non è mancato un duro scontro tra le due. Una volta difronte a Soleil, Greta ha infatti affermato:

“Conosci la sua famiglia e manchi anche di rispetto alle persone che al di fuori di qui hanno subito veramente determinate cose, visto che parli tanto di stalking. Ti dò solo un consiglio: impara a recitare perché quando fingi così tanto che ti viene da piangere, non penso proprio. Se reputi lui uno stalker non ci dormi insieme e non ci finisci in una casa se hai paura di lui”.