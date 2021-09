Aldo Montano rientra al GF Vip ma resterà da solo per qualche giorno: ecco dove (VIDEO)

Aldo Montano torna nella casa del GF Vip

Circa una settimana fa Aldo Montano è dovuto uscire dalla casa del Grande Fratello Vip per un impegno molto importante. Avendo partecipato alle Olimpiadi di Tokyo, nei giorni scorsi ha incontrato, insieme a tutti gli atleti olimpici e paraolimpici, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e le alte cariche dello Stato.

L’atleta, però, non si è potuto assentare per soli due giorni, ma successivamente ha dovuto fare un breve quarantena preventiva, oltre a sottoporsi di nuovo ai tamponi prima di rientrare in gioco. Lo stesso Grande Fratello Vip aveva dato comunicazione ufficiale a riguardo: “Aldo Montano è uscito dalla Casa di Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente. Il concorrente rientrerà nella Casa dopo aver effettuato un periodo di quarantena”

Oggi finalmente Montano è rientrato nella casa più spiata d’Italia ed è avvenuto proprio qualche minuto fa (potete guardare la diretta h24 su Mediaset Extra). Non è però andato insieme agli altri compagni, ma è stato fatto rientrare attraverso la Love Boat. Infatti, come si vede dal video postato sui social, Aldo sta praticamente osservando il nuovo ambiente a lui sconosciuto.

Ma non finisce qui. Sembra infatti che il concorrente non rientrerà subito in casa dove sono tutti gli altri, ma resterà nei locali della Love Boat fino a venerdì, giorno in cui ci sarà la puntata. Al momento non sappiamo il motivo di questa scelta da parte del programma. Forse la spiegherannio proprio venerdì in puntata.

